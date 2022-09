US Open: in quota Sinner favorito verso gli ottavi, Musetti affronta l’ostacolo Ivashka

Dopo il netto successo su Eubanks, Jannik Sinner vola al terzo turno degli US Open dove affronterà un altro giocatore di casa. Sarà Brandon Nakashima l’avversario dell’azzurro nella sfida che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale, e in cui l’altoatesino è favorito. I betting analyst, riporta Agipronews, quotano infatti a 1,36 la vittoria dell’attuale numero uno italiano, contro il 3,10 del suo avversario. Sinner è avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,48, con lo 0-3 finale dell’azzurro che prevale a 2,50, seguito dall’1-3 a 3,60, mentre il 2-3 si gioca a 5,25.

Match sulla carta più complicato per Lorenzo Musetti, impegnato nel terzo turno con Ilya Ivashka. Il tennista bielorusso vede la vittoria a 1,57, mentre il carrarese agli ottavi è proposto a 2,40. Anche nel primo set le quote non sono favorevoli all’azzurro, per cui la conquista del primo parziale vale 2,10 la posta contro l’1,65 del suo avversario. Il risultato più probabile è il 3-0 di Ivashka, visto a 3,20, mentre lo 0-3 in favore di Musetti si gioca a 5,75, così come l’1-3.

3R Gasquet – Nadal (2) 2-17 10.08 1.06

3R Schwartzman (14) – Tiafoe (22) 2-1 2.60 1.51

3R Ivashka – Musetti (26) 0-1 1.54 2.50

3R Shapovalov (19) – Rublev (9) 2-3 2.54 1.53

3R Nakashima – Sinner (11) 0-0 3.18 1.36

3R Brooksby – Alcaraz (3) 0-0 4.09 1.24

3R Cilic (15) – Evans (20) 0-1 1.55 2.48

3R Norrie (7) – Rune (28) 2-0 1.27 3.80