Us Open: Il programma di Venerdì 02 Settembre 2022. Berrettini di fronte all’ostacolo Murray, l’italiano parte con i favori del pronostico

Us Open 2022

Dopo la vittoria in rimonta su Grenier, Matteo Berrettini è lanciato verso il terzo turno degli US Open dove troverà Andy Murray. L’ex numero 1 del mondo si è liberato facilmente di Cerundolo e Nava, ma adesso si prepara a fronteggiare un avversario ben più complicato. Berrettini è infatti favorito per la vittoria che vale l’accesso agli ottavi di finale, proposta a 1,45 dai betting analyst.

Un successo del britannico, riporta agipronews, vale invece 2,75 la posta. L’azzurro è in pole anche per la conquista del primo set, opzione offerta a 1,50 contro il 2,40 del suo avversario. Probabile, poi che all’italiano bastino tre set per liberarsi di Murray con avanti lo 0-3 di Berrettini a 2,75, seguito dall’1-3 a 3,75. Una vittoria del classe 1996 romano al quinto set si gioca invece a 5,25.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

A. Murray vs M. Berrettini

M. Keys vs C. Gauff

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

A. Tomljanovic vs S. Williams

D. Medvedev vs Y. Wu

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

O. Jabeur vs S. Rogers

T. Paul vs C. Ruud

A. Riske-Amritraj vs X. Wang

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

B. Andreescu vs C. Garcia

N. Kyrgios vs J. Wolf

Grandstand – Ore: 17:00

V. Kudermetova vs D. Galfi

K. Khachanov vs J. Draper

P. Carreno Busta vs A. de Minaur

Court 17 – Ore: 17:00

D. Galan vs A. Davidovich Fokina

P. Cachin vs C. Moutet

L. Samsonova vs A. Krunic

Court 5 – Ore: 17:00

R. Marino vs S. Zhang