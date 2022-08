Us Open: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Fuori Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini (LIVE)

Jasmine Paolini fuori al primo turno agli Us Open.

La 26enne di Castelnuovo di Garfagnana, n.56 WTA, alla terza presenza nel main draw newyorkese dove nel 2021 ha superato un turno prima di cedere ad Azarenka, ha ceduto 63 60, in appena 67 minuti di partita, alla polacca Iga Swiatek, n.1 del ranking e del seeding.

Out anche Elisabetta COcciaretto battuta in due set da A. Sasnovich con il risultato di 62 64 in 1 ora e 21 minuti mancando nel secondo parziale un vantaggio di 2 a 0 prima di perdere frazione e partita per 6 a 4.

Us Open – 1° Turno – Hard

Slam Us Open I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 6 6 J. Paolini J. Paolini 3 0 Vincitore: I. Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-0 → 6-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-0 → 5-0 J. Paolini 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-0 → 4-0 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 5-3 J. Paolini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 5-2 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-1 → 4-2 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-1 → 4-1 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 1-1 → 2-1 I. Swiatek 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. Paolini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Slam Us Open D. Altmaier D. Altmaier 7 2 1 6 1 J. Sinner [11] J. Sinner [11] 5 6 6 3 6 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 1-6 D. Altmaier 15-15 40-40 40-A 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 1-3 → 1-4 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 D. Altmaier 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 1-4 → 1-5 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-3 → 1-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 0-3 D. Altmaier 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 J. Sinner 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 7-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 D. Altmaier 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Sinner 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-4 → 4-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 2-2 → 3-2 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1

Slam Us Open L. Davis • L. Davis 30 4 7 5 L. Bronzetti L. Bronzetti 30 6 6 4 Vincitore: L. Davis Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Davis 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 5-4 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 4-4 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 3-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 1-1 → 2-1 L. Davis 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 L. Bronzetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 5-5 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 4-4 → 5-4 L. Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 L. Davis 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 L. Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 L. Davis 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 L. Bronzetti 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 1-1 L. Davis 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Bronzetti 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 4-6 L. Davis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 3-5 → 4-5 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 L. Davis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df 40-A 3-3 → 3-4 L. Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 L. Davis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 L. Davis 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 L. Davis 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df df 0-0 → 0-1

I. Swiatekvs J. Paolini1 ACES 10 DOUBLE FAULTS 325/40 (63%) FIRST SERVE % IN 30/51 (59%)16/25 (64%) WIN % ON 1ST SERVE 12/30 (40%)9/15 (60%) WIN % ON 2ND SERVE 7/21 (33%)2/4 (50%) NET POINTS WON 1/4 (25%)7/9 (78%) BREAK POINTS WON 2/3 (67%)32/51 (63%) RECEIVING POINTS WON 15/40 (38%)14 WINNERS 518 UNFORCED ERRORS 1857 TOTAL POINTS WON 344562.8 ft DISTANCE COVERED 5046.7 ft50.1 ft DISTANCE COVERED/PT. 55.5 ftD. Altmaiervs J. Sinner6 ACES 162 DOUBLE FAULTS 579/127 (62%) FIRST SERVE % IN 69/121 (57%)49/79 (62%) WIN % ON 1ST SERVE 52/69 (75%)21/48 (44%) WIN % ON 2ND SERVE 35/52 (67%)20/37 (54%) NET POINTS WON 33/45 (73%)3/9 (33%) BREAK POINTS WON 7/15 (47%)34/121 (28%) RECEIVING POINTS WON 57/127 (45%)34 WINNERS 5152 UNFORCED ERRORS 45104 TOTAL POINTS WON 14412551.7 ft DISTANCE COVERED 12194.6 ft50.6 ft DISTANCE COVERED/PT. 49.2 ftL. Davisvs L. Bronzetti5 ACES 37 DOUBLE FAULTS 260/108 (56%) FIRST SERVE % IN 68/111 (61%)37/60 (62%) WIN % ON 1ST SERVE 42/68 (62%)24/48 (50%) WIN % ON 2ND SERVE 18/43 (42%)18/20 (90%) NET POINTS WON 6/10 (60%)6/12 (50%) BREAK POINTS WON 6/13 (46%)51/111 (46%) RECEIVING POINTS WON 47/108 (44%)51 WINNERS 1263 UNFORCED ERRORS 35112 TOTAL POINTS WON 1073958.4 ft DISTANCE COVERED 3903.9 ft18.1 ft DISTANCE COVERED/PT. 17.8 ft









Slam Us Open F. Fognini F. Fognini 0 1 5 5 A. Karatsev • A. Karatsev 40 6 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 5-3 F. Fognini 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-2 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Karatsev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 A. Karatsev 15-0 15-15 30-15 5-5 → 5-6 F. Fognini 0-15 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 4-5 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 F. Fognini 15-0 30-15 2-5 → 3-5 A. Karatsev 15-0 30-0 ace 2-4 → 2-5 F. Fognini 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-4 → 2-4 A. Karatsev 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 F. Fognini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 ace 30-40 1-3 → 1-4 A. Karatsev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 F. Fognini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 A. Karatsev 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 17:00

3° Inc. D. Goffin vs L. Musetti



Slam Us Open D. Goffin • D. Goffin 40 6 5 4 6 3 L. Musetti [26] L. Musetti [26] 0 3 7 6 3 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-2 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 L. Musetti 0-15 df 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 L. Musetti 15-0 ace 15-30 30-30 40-40 3-0 → 3-1 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 D. Goffin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 L. Musetti 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 L. Musetti 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 D. Goffin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Goffin 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 D. Goffin 15-0 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 L. Musetti 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 ace ace 1-3 → 2-3 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 L. Musetti 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 ace 0-1 → 1-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Musetti 0-15 0-30 0-40 df 15-40 5-3 → 6-3 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 1-2 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 L. Musetti 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Slam Us Open E. Cocciaretto E. Cocciaretto 2 4 A. Sasnovich A. Sasnovich 6 6 Vincitore: A. Sasnovich Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 A. Sasnovich 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 4-5 → 4-6 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 A. Sasnovich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-3 → 3-4 A. Sasnovich 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 A. Sasnovich 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 df A-40 2-1 → 2-2 E. Cocciaretto 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 A. Sasnovich 0-15 0-30 0-40 df 15-40 1-0 → 2-0 E. Cocciaretto 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 E. Cocciaretto 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 2-5 A. Sasnovich 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 E. Cocciaretto 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 A. Sasnovich 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-3 → 1-3 E. Cocciaretto 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Sasnovich 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 E. Cocciaretto 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

E. Cocciarettovs A. Sasnovich1 ACES 21 DOUBLE FAULTS 535/51 (69%) FIRST SERVE % IN 31/59 (53%)20/35 (57%) WIN % ON 1ST SERVE 22/31 (71%)6/16 (38%) WIN % ON 2ND SERVE 14/28 (50%)2/3 (67%) NET POINTS WON 5/5 (100%)2/6 (33%) BREAK POINTS WON 5/8 (63%)23/59 (39%) RECEIVING POINTS WON 25/51 (49%)9 WINNERS 2213 UNFORCED ERRORS 2349 TOTAL POINTS WON 611798.2 ft DISTANCE COVERED 1770.4 ft16.3 ft DISTANCE COVERED/PT. 16.1 ft