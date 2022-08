Us Open: Dichiarazioni italiani nel Day 1 e gli highlights delle partite. Berrettini “Felice delle 40 vittorie Slam” (Video)

Matteo Berretttini : “Ci voleva, una vittoria che viene dopo periodo e un’annata non facilissima. C’era tensione nell’aria, soprattutto da parte mia. Ci tenevo a partire col piede giusto, alla fine non giocavo una partita sui 5 set dall’Australian Open, quindi anche qualche dubbio c’era, ma mi sono sentito bene. Ho sfruttato subito le palle break e gli ho tolto fiducia, non concedendogli ritmo anche perché ho giocato bene da fondo campo. Ho stroncato in partenza le sue speranze.

Cosa mi hanno insegnato i problemi negi ultimi mesi? Che sono stato male e che ci tengo a giocare gli Slam. Storicamente ho sempre fatto bene in questi tornei, sono quelli a cui tengo di più. Ero partito bene in Australia, avevo in mente grandi cose a Wimbledon dopo lo stop. Le cose brutte si cerca di lasciarsele alle spalle e si guarda avanti. Ora sono sano, sto bene e ho voglia di giocare. Sono felice che sia arrivata la vittoria numero 40 in uno Slam”.

TW EUROSPORT A CAMILA GIORGI – “NEL 2° E NEL 3° SET HO GIOCATO A UN LIVELLO DAVVERO ALTO”



ITW A MARTINA TREVISAN – “RODINA SI È RIVELATA PIÙ SOLIDA DI QUANTO MI ASPETTAVO”