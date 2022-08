Andrea Petkovic annuncia il ritiro

Gli US Open 2022 si preannunciano come un torneo di addii e non solo per Serena Williams, che è naturalmente la grande protagonista della prima settimana. Andrea Petkovic, tennista 34enne che è stata una delle giocatrici più carismatiche della sua generazione, giocherà l’ultimo torneo della sua carriera da professionista agli US Open.

“Potrei ancora giocare un torneo più avanti, in Europa, più vicino a casa, ma in generale questo è il mio ultimo torneo”, ha rivelato alla stampa tedesca.

Petkovic è attualmente la numero 104 del mondo, ma ha raggiunto lo status di top 10 all’inizio dello scorso decennio. Ha all’attivo sette titoli di singolare.