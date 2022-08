Le sorelle Williams ancora insieme per un’ultima volta per giocare gli US Open di doppio

Serena Williams, 41 anni, e Venus Williams, 42 anni, che insieme costituiscono uno dei doppi di maggior successo nella storia del tennis femminile, si uniranno per l’ultima volta in doppio dalla prossima settimana per disputare l’edizione 2022 degli US Open, l’ultimo torneo della carriera della più giovane delle sorelle.

Le sorelle Williams cercheranno insieme il 15° titolo del Grande Slam in doppio (hanno anche tre ori olimpici) e il terzo agli US Open dopo quelli del 1999 e del 2009.

Le due, infatti, hanno ricevuto ieri una wild card per il torneo di doppio.