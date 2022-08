Us Open: Il programma completo di Lunedì 29 Agosto 2022. In campo 4 azzurri

Arthur Ashe Stadium – Ore: 18:00

D. Medvedev vs S. Kozlov

L. Jeanjean vs C. Gauff

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

D. Kovinic vs S. Williams

N. Kyrgios vs T. Kokkinakis

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

F. Cerundolo vs A. Murray

S. Halep vs D. Snigur

M. Keys vs D. Yastremska

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

S. Tsitsipas vs D. Galan

L. Fernandez vs O. Dodin

Grandstand – Ore: 17:00

T. Maria vs M. Sakkari

H. Tan vs B. Andreescu

A. Ritschard vs F. Auger-Aliassime

T. Fritz vs B. Holt

Court 17 – Ore: 17:00

K. Rakhimova vs C. Garcia

N. Jarry vs M. Berrettini

P. Carreno Busta vs D. Thiem

J. Cristian vs A. Kontaveit

Court 5 – Ore: 17:00

J. Wolf vs R. Bautista Agut

S. Wawrinka vs C. Moutet

O. Jabeur vs M. Brengle

A. Rus vs S. Rogers

Court 10 – Ore: 17:00

Y. Nishioka vs A. Davidovich Fokina

B. Shelton vs N. Borges

F. Contreras Gomez vs B. Krejcikova

V. Kuzmova vs S. Sorribes Tormo

Court 13 – Ore: 17:00

A. Li vs M. Osorio Serrano

Y. Wu vs N. Basilashvili

K. Khachanov vs D. Kudla

S. Zhang vs J. Teichmann

Court 4 – Ore: 17:00

S. Korda vs F. Bagnis

B. Haddad Maia vs A. Konjuh

A. Molcan vs T. Monteiro

N. Podoroska vs A. Schmiedlova

Court 6 – Ore: 17:00

Z. Zhang vs T. van Rijthoven

C. Giorgi vs A. Bondar

E. Ruse vs D. Saville

B. Bonzi vs U. Humbert

Court 7 – Ore: 17:00

J. Millman vs E. Nava

F. Krajinovic vs A. de Minaur

K. Muchova vs A. Tomljanovic

S. Bejlek vs L. Samsonova

Court 8 – Ore: 17:00

V. Kudermetova vs D. Vekic

T. Etcheverry vs P. Andujar

T. Machac vs B. van de Zandschulp

Court 9 – Ore: 17:00

A. Tabilo vs K. Majchrzak

E. Mandlik vs T. Zidansek

M. Frech vs R. Marino

J. Draper vs E. Ruusuvuori

Court 11 – Ore: 17:00

T. Paul vs B. Zapata Miralles

C. Vandeweghe vs M. Zanevska

M. Trevisan vs E. Rodina

L. Sonego vs J. Thompson

Court 12 – Ore: 17:00

A. Riske-Amritraj vs E. Yu

K. Edmund vs C. Ruud

H. Dart vs D. Kasatkina

A. Bublik vs H. Gaston

Court 14 – Ore: 17:00

R. Peterson vs A. Kalinskaya

M. Fucsovics vs M. Cressy

C. Garin vs J. Lehecka

E. Avanesyan vs A. Krunic

Court 15 – Ore: 17:00

Q. Halys vs A. Rinderknech

N. Parrizas-Diaz vs D. Galfi

D. Parry vs X. Wang

A. Bedene vs P. Cachin