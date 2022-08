Challenger Banja Luka, Praga 3, Nonthaburi e Granby: I risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale (LIVE)

CHALLENGER Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) – Quarti di Finale, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Benjamin Hassanvs Dragos Nicolae Madaras

2. Alexey Vatutin vs [2] Fabian Marozsan



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Kimmer Coppejans vs Nicolas Alvarez (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [3/WC] Damir Dzumhur vs Nerman Fatic (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Fabian Fallert / Hendrik Jebens



Il match deve ancora iniziare

2. Viktor Durasovic / Otto Virtanen vs Vladyslav Manafov / Oleg Prihodko (non prima ore: 14:00)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [WC] Jakub Mensikvs [Q] Martin Cuevas

2. [8] Nicolas Moreno De Alboran vs [2] Oleksii Krutykh



Il match deve ancora iniziare

3. [1] Victor Vlad Cornea / Andrew Paulson vs [3] Martin Cuevas / Adrian Menendez-Maceiras



Il match deve ancora iniziare

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Matteo Gigante vs Lucas Gerch



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Joao Domingues vs Mariano Navone



Il match deve ancora iniziare

3. Adrian Andreev / Murkel Dellien vs Milos Karol / Vitaliy Sachko



Il match deve ancora iniziare

ATP Nonthaburi 1 Alastair Gray [1] Alastair Gray [1] 4 5 Nam Hoang Ly Nam Hoang Ly 6 7 Vincitore: Ly Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 N. Hoang Ly 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 A. Gray 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 N. Hoang Ly 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Gray 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 N. Hoang Ly 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-4 → 4-4 A. Gray 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 N. Hoang Ly 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-3 → 2-4 A. Gray 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 N. Hoang Ly 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 A. Gray 15-0 40-0 0-2 → 1-2 N. Hoang Ly 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 A. Gray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 N. Hoang Ly 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-5 → 4-6 A. Gray 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 N. Hoang Ly 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 A. Gray 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 N. Hoang Ly 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Gray 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 N. Hoang Ly 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Gray 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 N. Hoang Ly 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Gray 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

1. [1] Alastair Grayvs Nam Hoang Ly

2. [Q] Valentin Vacherot vs [Q] Kyrian Jacquet



ATP Nonthaburi 1 Valentin Vacherot • Valentin Vacherot 40 6 0 Kyrian Jacquet Kyrian Jacquet 15 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 K. Jacquet 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 V. Vacherot 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 K. Jacquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Pruchya Isaro / Thantub Suksumrarn vs [3] JiSung Nam / MinKyu Song (non prima ore: 08:30)



Il match deve ancora iniziare

Court B – Ora italiana: 05:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Omar Jasika vs [2] Yasutaka Uchiyama



ATP Nonthaburi 1 Omar Jasika Omar Jasika 2 4 Yasutaka Uchiyama [2] Yasutaka Uchiyama [2] 6 6 Vincitore: Uchiyama Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-5 → 4-6 O. Jasika 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 3-5 → 4-5 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Y. Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 O. Jasika 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Uchiyama 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 2-6 O. Jasika 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 Y. Uchiyama 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 O. Jasika 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Y. Uchiyama 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-2 → 1-3 O. Jasika 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Y. Uchiyama 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 O. Jasika 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. Evgeny Donskoy / Alibek Kachmazov vs [2] Tristan Schoolkate / Dane Sweeny (non prima ore: 09:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – Ora italiana: 06:30 (ora locale: 11:30)

1. Alibek Kachmazov vs Dane Sweeny



ATP Nonthaburi 1 Alibek Kachmazov Alibek Kachmazov 40 6 1 1 Dane Sweeny • Dane Sweeny 30 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 A. Kachmazov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Sweeny 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-5 → 1-6 A. Kachmazov 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 1-4 → 1-5 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Kachmazov 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 D. Sweeny 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Kachmazov 15-0 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Kachmazov 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-4 → 6-4 D. Sweeny 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Kachmazov 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 D. Sweeny 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 4-3 A. Kachmazov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 D. Sweeny 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 A. Kachmazov 15-0 15-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Sweeny 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Kachmazov 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 D. Sweeny 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

CHALLENGER Granby (Canada) – Quarti di Finale, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [6] Juncheng Shangvs [3] Jordan Thompson

2. Aziz Dougaz vs [WC] Gabriel Diallo (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [1] Hans Hach Verdugo / Luke Saville vs [3] Jonathan Eysseric / Artem Sitak OR Juan Carlos Aguilar / Liam Draxl



Il match deve ancora iniziare

Court 8 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [10] Nicolas Mejia vs [Q] Aidan Mayo



Il match deve ancora iniziare

2. [9] Hiroki Moriya vs [5] Ugo Humbert (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare

4. [4] Julian Cash / Henry Patten vs Ruben Gonzales / Reese Stalder OR [2] Evan King / Fabien Reboul (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Ruben Gonzales / Reese Stalder vs [2] Evan King / Fabien Reboul



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Jonathan Eysseric / Artem Sitak vs Juan Carlos Aguilar / Liam Draxl (non prima ore: 18:30)



Il match deve ancora iniziare