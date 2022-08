ATP 250 Winston Salem: I risultati con il dettaglio del Day 2. Fabio Fognini al secondo turno. Lorenzo Musetti fermato dalla pioggia

Fabio Fognini ha superato il primo turno nel torneo ATP 250 di Winston Salem.

Nell’ultimo ultimo appuntamento prima di US Open Fognini, n.61 nel ranking ATP, ha battuto 75 75 il serbo Dusan Lajovic (n. 88 in classifica).

Fognini tornerà in campo al secondo turno stanotte (non prima delle 23 ora italiana, campo 2) contro Jack Draper.

Musetti, numero 30 del mondo che debutta al secondo turno visto il “bye, aprirà il programma del campo 2 alle 19 ora italiana contro il francese Richard Gasquet (n. 91 ATP).

L’incontro era in programma questa notte ma è stato rinviato per colpa della pioggia.

Stadium – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [11] Ilya Ivashka vs Peter Gojowczyk

2. James Duckworth vs [4] Maxime Cressy (non prima ore: 22:00)

3. [1/WC] Grigor Dimitrov vs [WC] Dominic Thiem (non prima ore: 01:00)

4. [LL] Tallon Griekspoor vs [2] Botic van de Zandschulp

Court 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Richard Gasquet vs [5] Lorenzo Musetti

2. [8] Albert Ramos-Vinolas vs John Millman (non prima ore: 20:00)

3. [12] Pedro Martinez vs Steve Johnson

4. Fabio Fognini vs [13] Jack Draper (non prima ore: 23:00)

5. [14] Lorenzo Sonego vs Alejandro Tabilo

Court 3 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Rafael Matos / David Vega Hernandez vs Hugo Nys / Jan Zielinski

2. Laslo Djere vs [16] Joao Sousa (non prima ore: 20:00)

3. [PR] Kyle Edmund vs [10] Benjamin Bonzi

4. [WC] Mikael Ymer vs [Q] Marc-Andrea Huesler (non prima ore: 23:00)

5. [15] Jaume Munar vs Chun-Hsin Tseng

Court 4 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Ariel Behar / Gonzalo Escobar vs Fabrice Martin / Jonny O’Mara

2. [Q] Jason Kubler vs Soonwoo Kwon (non prima ore: 20:00)

3. Adrian Mannarino vs [9] Emil Ruusuvuori

4. [4] Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [WC] Skander Mansouri / Matthew Thomson (non prima ore: 23:00)

5. Sander Gille / Joran Vliegen vs [3] Matthew Ebden / Jamie Murray

ATP 250 Winston-Salem (USA) – 1° Turno, cemento

Stadium – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Thanasi Kokkinakis vs James Duckworth



ATP Winston-Salem Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 6 3 6 James Duckworth James Duckworth 4 6 7 Vincitore: Duckworth Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 1-1* 1*-2 ace 1*-3 df 2-3* 2-4* 3*-4 3*-5 4-5* 5-5* 5*-6 6-6 → 6-7 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 5-5 → 6-5 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 ace 5-4 → 5-5 T. Kokkinakis 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 J. Duckworth 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 4-3 → 4-4 T. Kokkinakis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-2 → 3-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Duckworth 0-15 df 15-15 30-15 40-30 1-0 → 1-1 T. Kokkinakis 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Duckworth 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 40-0 2-5 → 3-5 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 J. Duckworth 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 T. Kokkinakis 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 0-3 → 1-3 J. Duckworth 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-2 → 0-3 T. Kokkinakis 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-1 → 0-2 J. Duckworth 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-4 → 6-4 J. Duckworth 15-0 15-15 40-15 5-3 → 5-4 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 4-3 → 5-3 J. Duckworth 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 T. Kokkinakis 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 J. Duckworth 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 3-2 T. Kokkinakis 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 J. Duckworth 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 T. Kokkinakis 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Duckworth 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

2. [Q] Emilio Nava vs Steve Johnson



ATP Winston-Salem Emilio Nava Emilio Nava 3 2 Steve Johnson Steve Johnson 6 6 Vincitore: Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Johnson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 E. Nava 0-15 15-15 40-15 1-5 → 2-5 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 1-5 E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-4 → 1-4 S. Johnson 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-3 → 0-4 E. Nava 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 S. Johnson 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 E. Nava 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-4 → 3-5 S. Johnson 15-0 ace 30-0 ace 40-0 3-3 → 3-4 E. Nava 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 S. Johnson 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 E. Nava 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 40-30 1-1 → 1-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Johnson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [WC] Dominic Thiem vs [WC] J.J. Wolf (non prima ore: 01:00)



ATP Winston-Salem Dominic Thiem Dominic Thiem 6 7 7 J.J. Wolf J.J. Wolf 7 5 6 Vincitore: Thiem Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* ace 2-0* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 df 15-40 4-2 → 4-3 J. Wolf 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 2-1 → 2-2 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 df 6-5 → 7-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 J. Wolf 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 5-5 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 J. Wolf 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Wolf 30-0 40-0 ace 40-15 df 2-1 → 2-2 D. Thiem 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 ace 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 2-5* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 J. Wolf 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 D. Thiem 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-5 → 5-5 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 J. Wolf 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 3-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-4 → 2-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

4. Richard Gasquet vs [5] Lorenzo Musetti 2T



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [LL] Tallon Griekspoor vs Alexei Popyrin



ATP ATP Winston-Salem Griekspoor T. Griekspoor T. 7 6 Daniel T. Daniel T. 6 3 Vincitore: Griekspoor T. Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

2. [LL] Marton Fucsovics vs Chun-Hsin Tseng



ATP Winston-Salem Marton Fucsovics Marton Fucsovics 1 6 3 Chun-Hsin Tseng Chun-Hsin Tseng 6 1 6 Vincitore: Tseng Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-5 → 3-6 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-15 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 1-1 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 5-1 → 6-1 C. Tseng 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Tseng 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 0-15 0-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 C. Tseng 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 M. Fucsovics 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 M. Fucsovics 15-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 C. Tseng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-1 → 0-2 C. Tseng 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 0-1

3. [WC] Mikael Ymer vs Federico Coria



ATP Winston-Salem Mikael Ymer Mikael Ymer 6 6 Federico Coria Federico Coria 2 3 Vincitore: Ymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Ymer 15-0 40-0 5-3 → 6-3 F. Coria 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 M. Ymer 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Coria 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 M. Ymer 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 F. Coria 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 F. Coria 0-15 0-30 0-40 5-2 → 6-2 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 F. Coria 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Ymer 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 F. Coria 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 M. Ymer 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Coria 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Ymer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

4. Fabio Fognini vs Dusan Lajovic



ATP Winston-Salem Fabio Fognini Fabio Fognini 7 7 Dusan Lajovic Dusan Lajovic 5 5 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 6-5 → 7-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Lajovic 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 F. Fognini 15-40 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 D. Lajovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Fognini 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 40-0 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Lajovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 7-5 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-5 → 5-5 F. Fognini 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 4-4 → 4-5 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 3-4 → 4-4 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Lajovic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 D. Lajovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Fognini 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-0 → 2-1 D. Lajovic 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0

Court 3 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Jiri Lehecka vs Peter Gojowczyk



ATP Winston-Salem Jiri Lehecka Jiri Lehecka 4 3 Peter Gojowczyk Peter Gojowczyk 6 6 Vincitore: Gojowczyk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-A 3-5 → 3-6 P. Gojowczyk 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 P. Gojowczyk 0-15 15-15 15-30 df 40-30 ace 2-3 → 2-4 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 P. Gojowczyk 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-2 → 1-2 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 ace ace 4-5 → 4-6 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 P. Gojowczyk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-4 → 2-5 P. Gojowczyk 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Lehecka 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 df 2-2 → 2-3 P. Gojowczyk 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 P. Gojowczyk 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

2. [Q] Christopher O’Connell vs Adrian Mannarino



ATP Winston-Salem Christopher O'Connell Christopher O'Connell 6 7 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 7 6 7 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 A. Mannarino 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 4-3 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 C. O'Connell 0-15 0-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 A. Mannarino 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-2 → 2-2 C. O'Connell 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-1 → 1-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 C. O'Connell 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-6 → 6-6 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 C. O'Connell 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 ace 3-4 → 4-4 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 df A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 2*-6 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 C. O'Connell 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 C. O'Connell 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 C. O'Connell 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. O'Connell 15-0 ace 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0

3. Tomas Martin Etcheverry vs [PR] Kyle Edmund



ATP Winston-Salem Michail Pervolarakis Michail Pervolarakis 2 5 Kyle Edmund Kyle Edmund 6 7 Vincitore: Edmund Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Pervolarakis 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-6 → 5-7 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 M. Pervolarakis 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Pervolarakis 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 K. Edmund 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 M. Pervolarakis 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Edmund 15-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Pervolarakis 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Edmund 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 M. Pervolarakis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Edmund 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Pervolarakis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 2-6 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-4 → 2-5 M. Pervolarakis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 M. Pervolarakis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 K. Edmund 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Pervolarakis 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1

4. [6] Nikoloz Basilashvili vs Thiago Monteiro 2T



ATP Winston-Salem Nikoloz Basilashvili [6] Nikoloz Basilashvili [6] 4 1 Thiago Monteiro Thiago Monteiro 6 6 Vincitore: Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 N. Basilashvili 0-15 df 0-30 15-40 30-40 1-5 → 1-6 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 df 1-3 → 1-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Tiebreak 0-15 15-15 30-15 30-30 15-40 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-5 → 4-6 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 3-5 → 4-5 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 2-4 → 3-4 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-3 → 2-4 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 N. Basilashvili 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-0 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Court 4 – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [WC] Robert Galloway / Alex Lawson vs Nathaniel Lammons / Jackson Withrow



Il match deve ancora iniziare

2. [LL] Shintaro Mochizuki vs Alejandro Tabilo



ATP Winston-Salem Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 6 2 4 Alejandro Tabilo Alejandro Tabilo 4 6 6 Vincitore: Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 df 4-5 → 4-6 A. Tabilo 15-0 ace 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 3-3 → 3-4 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df ace 2-2 → 2-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 1-2 S. Mochizuki 0-15 0-30 df 0-40 0-1 → 0-2 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Mochizuki 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-5 → 2-6 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 1-5 → 2-5 S. Mochizuki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-4 → 1-5 A. Tabilo 15-0 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 S. Mochizuki 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Tabilo 5-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 4-4 → 5-4 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-2 → 4-3 S. Mochizuki 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 A. Tabilo 0-15 0-30 0-40 df 15-40 2-2 → 3-2 S. Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. Simone Bolelli / Marcelo Melo vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek



ATP Winston-Salem Simone Bolelli / Marcelo Melo Simone Bolelli / Marcelo Melo 6 7 Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] 4 6 Vincitore: Bolelli / Melo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 S. Bolelli / Melo 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 S. Bolelli / Melo 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 S. Bolelli / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-4 → 4-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 S. Bolelli / Melo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 S. Bolelli / Melo 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 S. Bolelli / Melo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Bolelli / Melo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 5-4 → 6-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 S. Bolelli / Melo 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 5-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 S. Bolelli / Melo 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 S. Bolelli / Melo 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-1 → 3-1 I. Dodig / Krajicek 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 2-1 S. Bolelli / Melo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. [1] Nikola Mektic / Mate Pavic vs Aleksandr Nedovyesov / Aisam-Ul-Haq Qureshi