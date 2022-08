Preview del 21/08/2022 – Winston Salem (Qualificazioni)

Marton Fucsovics – Jason Kubler ore 19:00

Precedenti

Su cemento i due giocatori non si sono mai incontrati, tuttavia su terra nel lontano 2014 Fucsovics l’ha spuntata in entrambi i casi, ma i precedenti non hanno rilevanza ai fini della scelta finale troppo datati e su superficie diversa dal cemento americano

MATCH

Kubler è un’atleta dalle ginocchia di cristallo, troppi interventi chirurgici ne hanno definito le sorti per una parte della sua carriera, basti pensare che per non sollecitare il ginocchio giocava quasi unicamente su terra e qualche apparizione su erba dove gioca forse il suo miglior tennis ed è la sua superficie più congeniale. Fucsovics dal canto suo tra pseudo problemi sentimentali e mal di schiena rientra a Winston dopo aver saltato lo swing su terra che porta agli UsOpen cancellandosi da Kitzbuhel, non ha giocato match ufficiali per due mesi, ma dal suo profilo si evince che già due settimane fa si è preparato atleticamente in palestra e da almeno 5 giorni è sul cemento per gli allenamenti. L’ungherese al primo turno ha superato il giovane americano Martin che malgrado sia apparso da poco nel circuito che conta può vantare un ottimo scalpo come Kokkinakis e un buon match con Mannarino. Questo per dire che il primo turno di Marton, malgrado fosse alla portato poteva portare a dei problemi se non fosse stato in una forma accettabile o simil-accettabile. Kubler fin qui non benissimo ed ha perso due match da favorito prima contro Albot e poi contro Giron, malgrado i book li concedessero i favori del pronostico. Anche la quota di oggi a mio avviso è influenzata dall’ottimo periodo Giugno-Luglio che lo ha visto protagonista con ottimi risultati, mentre i due mesi di assenza di Fucsovics pesano e questo match è il primo test probante per capire le sue condizioni, soprattutto perché Kubler è un giocatore con ottime doti atletiche che riesce a tenere un buon ritmo e rimandare qualche pallina di troppo dall’altra parte, oltre ad avere un rovescio con il quale riesce a trovare angoli importanti, mentre Fucsovics ha un ottima pesantezza di palla, ottimo bagaglio tecnico. Malgrado sia migliorato molto a livello di tenuta mentale non riesce ad essere continuo durante tutta la durata del match. A mio avviso su cemento Fucsovics in condizioni normali parte favorito in quanto se in palla a questi livelli ha qualcosina in più da fondo e sarà lui a fare la partita.

Fucsovics @2.1 stake 2/10

Thiago Monteiro ha ripetuto lo stesso percorso di preparazione agli Us Open dell’anno scorso, su cemento personalmente non mi fa impazzire ma merita rispetto. Kudla nel periodo sta faticando, perdere da Paire non è mai un buon biglietto da visita e prendersi una stesa da Giron non aiuta la causa. Da favorito lo passo volentieri, fosse stato sfavorito ci avrei pensato seriamente.

Emilio Nava personalmente piace a questi livelli, anche lui non offre le giuste garanzie e Daniel per quanto su cemento abbia fatto progressi non riesco mai a inquadrarlo e dargli il valore che merita. Nava a 3.5 stuzzica, però potrebbe essere un azzardo





Ismael