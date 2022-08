Coric in finale Masters 1000 da n.152, se vince batte il record di tennista con ranking più basso

Il croato potrebbe segnare un record storico in caso di vittoria a Cincinnati

Borna Coric torna di prepotenza nel grande tennis con una settimana magica a Cincinnati, sbarcando in finale in un torneo Masters 1000 dopo alcuni anni di assenza. L’ultima finale Masters 1000 giocata dal croato risale a Shanghai 2018. Il croato ha sofferto di gravi problemi fisici, soprattutto una operazione alla spalla, che l’ha costretto a ripartire dal basso dopo una lunga e difficile riabilitazione.

Dopo un’annata vissuta perlopiù nei tornei Challenger (anche in Italia), Borna si gioca la coppa del prestigioso torneo di “Cincy” contro Stefanos Tsitsipas. Parte ovviamente sfavorito, ma potrebbe far segnare un record storico come tennista con ranking più basso a vincere un torneo di questa categoria.

Intanto è il secondo di sempre (dal 1990, da quando esiste la categoria di tornei Masters Series e poi 1000) con classifica più bassa ad arrivare alla finale. Ecco i cinque tennisti con il ranking peggiori arrivati in finale:

Andrei Pavel n.191 ATP – Paris Bercy 2003

Borna Coric n.152 ATP – Cincinnati 2022

Harel Levy n.144 ATP – Toronto 2000

Roberto Carretero n.143 ATP – Amburgo 1996

Alberto Mancini n.105 ATP – Roma 1991

Carretero finì per vincere quell’edizione di Amburgo. In caso di successo stasera, Coric batterebbe quel record.