Challenger Praga 3: Il Tabellone Principale e di Quali. Matteo Gigante guida il seeding. Francesco Forti nelle quali

Challenger Praga 3 – Tabellone Principale – terra rossa

(1) Gigante, Matteo vs Burruchaga, Roman Andres

Qualifier vs De Schepper, Kenny

Andreev, Adrian vs Rosenkranz, Mats

Gerch, Lucas vs (7) Ilkel, Cem

(3) Sachko, Vitaliy vs Dellien, Murkel

(WC) Vocel, Matej vs Qualifier

Fils, Arthur vs Navone, Mariano

Neumayer, Lukas vs (5) Squire, Henri

(6) Kirkin, Ergi vs Rosol, Lukas

Qualifier vs (WC) Mensik, Jakub

Qualifier vs Qualifier

(Alt) Gengel, Marek vs (4) Roca Batalla, Oriol

(8) Moreno De Alboran, Nicolas vs Moro Canas, Alejandro

Gautier, Alexis vs Collignon, Raphael

(WC) Nouza, Petr vs Qualifier

Copil, Marius vs (2) Krutykh, Oleksii

Challenger Praga 3 – Tabellone Qualificazione – terra rossa

(1) Domingues, Joao vs Bye

(Alt) Karol, Milos vs (12) Lamasine, Tristan

(2) Vrbensky, Michael vs (WC) Havlicek, Mark

Nejedly, Pavel vs (10) Gill, Felix

(3) Paulson, Andrew vs Cuenin, Sean

Li, Hanwen vs (9) Krumich, Martin

(4) Mpetshi Perricard, Giovanni vs (Alt) Cornea, Victor Vlad

(Alt) Siniakov, Daniel vs (11) Paul, Jakub

(5) Menendez-Maceiras, Adrian vs (Alt) Donald, Matthew William

Jecan, Alexandru vs (7) Palosi, Stefan

(6) Cuevas, Martin vs (WC) Jenicek, Jiri

(WC) Nicod, Jakub vs (8) Forti, Francesco

Center Court – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Adrian Menendez-Maceiras vs [Alt] Matthew William Donald

2. [6] Martin Cuevas vs [WC] Jiri Jenicek

3. Hanwen Li vs [9] Martin Krumich

4. [Alt] Daniel Siniakov vs [11] Jakub Paul (non prima ore: 15:00)

Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Milos Karol vs [12] Tristan Lamasine

2. [WC] Jakub Nicod vs [8] Francesco Forti

3. [3] Andrew Paulson vs Sean Cuenin

4. [4] Giovanni Mpetshi Perricard vs [Alt] Victor Vlad Cornea (non prima ore: 15:00)

Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexandru Jecan vs [7] Stefan Palosi

2. Pavel Nejedly vs [10] Felix Gill

3. [2] Michael Vrbensky vs [WC] Mark Havlicek