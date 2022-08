Partita del Giorno (20 Agosto 2022). Presentazione di Coric vs Norrie

CORIC – NORRIE ore 00:00 circa

Precedenti

Unico precedente su cemento giocato il 26/09/2018 e a spuntarla fu il britannico in un match comunque equilibrato. Nel 2018 Coric era decisamente più “quotato” rispetto a Norrie e questo pende seppur in maniera lieve dalla parte di Cameron. Nel 2019 a Roma, su terra Coric ebbe la meglio agevolmente su Norrie con un doppio 62 ma questo precedente non fa testo.

MATCH

Il percorso di entrambi qui a Cincy è stato notevole, tra i due quello che ha sorpreso maggiormente è stato sicuramente Coric, che è rientrato nel circuito a Marzo 2022 dopo un intervento chirurgico alla spalla che lo ha tenuto fuori un anno, il rientro non è stato agevole tanto da propendere per un salto nel purgatorio dei Challenger, poi la stagione su cemento è cominciata con la sconfitta a Montreal ai danni della sua bestia nera Cilic, abbastanza nettamente per giunta, e poi l’exploit qui a Cincinnati, quasi dal nulla, sempre sfavorito ma sempre vittorioso. Norrie ha avuto un cammino più agevole fino ad Alcaraz dove ha dovuto esprimere un ottimo tennis per avere la meglio sullo spagnolo. L’unico precedente tra i due è abbastanza datato, tale a mio avviso da non aver un peso specifico rilevante ai fini della scelta. Certo è che in quel periodo era vicino all’apice il croato e questo in qualche maniera è un piccolo campanello d’allarme. Tuttavia le qualità di Coric sotto il profilo mentale le conosciamo, un gran combattente ed è giocatore molto solido con entrambi i fondamentali, sa tenere un ritmo elevato dello scambio sbagliando poco, il rovescio è il colpo notoriamente più naturale ma di dritto da le giuste garanzie e al servizio in questo torneo è stato quasi impeccabile soprattutto con Aliassime, regalando le briciole all’avversario. Norrie è un mancino molto fastidioso da incontrare, anche lui ha ottimi fondamentali, pregevole il rovescio lungolinea e fa della consistenza una delle sue armi migliori. E’ un match fra giocatori solidi, che si appoggiano bene alla palla dell’avversario e che sono in un buon momento. A mio avviso il croato come valore assoluto ha qualcosina in più a livello tecnico e mentale, seppur la differenza sia labile e in questo torneo sta macinando avversari e dimostrando una ritrovata verve. Appoggio il croato da sfavorito senza esagerare, in quanto la differenza tra i due è minima ma credo che nei momenti cruciali Coric possa far la differenza malgrado manchi da parecchio sui palcoscenici che contano.

Coric @2.3 stake 3/10

00:00 SF Norrie (9) – Coric 1-2 1.73 2.15