Masters 1000 Cincinnati: Sinner favorito con Kecmanovic, in quota Fognini cerca l’impresa contro Rublev

Il tabellone del Masters 1000 di Cincinnati vede ancora superstiti solo due italiani: Jannik Sinner, vincitore nel tie-break decisivo del terzo set contro l’australiano Kokkinakis, e Fabio Fognini, sbarazzatosi velocemente dello spagnolo Ramos-Vinolas. Nel secondo turno il primo a scendere in campo sarà proprio l’esperto tennista ligure, chiamato all’impresa contro Andrey Rublev, dato vincente – riporta Agipronews – a 1,20 contro la quota a 4,50 di Fognini.

Tutt’altra storia invece per Sinner, impegnato nella sfida contro il serbo Miomir Kecmanovic, bravo a battere in rimonta Pablo Carreno-Busta, vincitore del torneo di Montreal e giustiziere proprio dell’azzurro negli ottavi del torneo canadese. In questo caso le quote sono tutte italiane con il successo del numero 12 del ranking ATP offerto a 1,40 contro il 2,90 del colpo serbo.

2° Turno

2R Fognini – Rublev (6) 5-5 4.44 1.21

2R Auger Aliassime (7) – De Minaur 1-1 1.74 2.10

2R Murray – Norrie (9) 2-0 2.99 1.39

2R Kecmanovic – Sinner (10) 0-2 2.97 1.40

2R Paul – Shapovalov 2-0 1.54 2.46

2R Isner – Hurkacz (8) 2-0 2.68 1.47

2R Tsitsipas (4) – Krajinovic 2-1 1.24 4.14

2R Ruud (5) – Shelton 0-0 1.20 4.56

2R Fritz (11) – Kyrgios 0-0 2.21 1.67

2R Bautista-Agut (15) – Giron 1-0 1.37 3.10

2R Coric – Nadal (2) 2-2 5.68 1.14

2R Tiafoe – Korda 3-0 1.89 1.91

R16 Cilic (14) – Alcaraz (3) 1-1 4.02 1.25