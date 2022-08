Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati: I risultati con il dettaglio del Day 2. Medvedev torna a sorridere ed è ad una vittoria per essere il numero uno agli US Open

Daniil Medvedev veniva da una sconfitta al primo turno a Montreal, dove è stato sconfitto da Nick Kyrgios, ma è tornato sulla strada a cui ci ha abituato negli ultimi mesi. Il numero uno del mondo è tornato a vincere, battendo Botic van de Zandschulp e arrivando ad una vittoria per raggiungere gli US Open come leader della classifica mondiale

Il russo ha battuto l’olandese per 6-4, 7-5, in un duello segnato da molti errori non forzati di Van de Zandschulp, tra cui undici doppi falli. Nonostante ciò, l’olandese ha perso la prima frazione solo al tie-break e nel secondo set ha avuto un set point sul servizio di Medvedev sul 5-4, cosa che il russo è riuscito ad annullare, chiudendo la partita senza dover ricorrere al tie-break.

Medvedev è ora agli ottavi di finale, dove misurerà le forze con Tommy Paul , bisognoso di battere l’americano per non dipendere da ciò che Rafael Nadal farà a Cincinnati.

Masters e WTA 1000 Cincinnati – 1°-2° Turno – hard

Center Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Naomi Osaka vs Shuai Zhang



WTA Cincinnati Naomi Osaka Naomi Osaka 4 5 Shuai Zhang Shuai Zhang 6 7 Vincitore: S. Zhang

2. [14] Karolina Pliskova vs [WC] Venus Williams



WTA Cincinnati Karolina Pliskova [14] Karolina Pliskova [14] 7 6 Venus Williams Venus Williams 5 1 Vincitore: K. Pliskova

3. Nick Kyrgios vs Alejandro Davidovich Fokina



ATP Cincinnati Nick Kyrgios Nick Kyrgios 7 6 Alejandro Davidovich Fokina Alejandro Davidovich Fokina 5 4 Vincitore: Kyrgios

4. [DA SR] Serena Williams vs [10] Emma Raducanu (non prima ore: 01:00)



WTA Cincinnati Serena Williams Serena Williams 4 0 Emma Raducanu [10] Emma Raducanu [10] 6 6 Vincitore: E. Raducanu

5. [1] Daniil Medvedev vs Botic van de Zandschulp



ATP Cincinnati Daniil Medvedev [1] Daniil Medvedev [1] 6 7 Botic van de Zandschulp Botic van de Zandschulp 4 5 Vincitore: Medvedev

Grand Stand – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Thanasi Kokkinakis vs [10] Jannik Sinner



ATP Cincinnati Thanasi Kokkinakis Thanasi Kokkinakis 7 4 6 Jannik Sinner [10] Jannik Sinner [10] 6 6 7 Vincitore: Sinner

2. [11] Taylor Fritz vs Sebastian Baez



ATP Cincinnati Taylor Fritz [11] Taylor Fritz [11] 6 6 Sebastian Baez Sebastian Baez 1 1 Vincitore: Fritz

3. [11] Coco Gauff vs [Q] Marie Bouzkova (non prima ore: 21:00)



WTA Cincinnati Coco Gauff [11] Coco Gauff [11] 0 5 0 Marie Bouzkova • Marie Bouzkova 0 7 1 Vincitore: M. Bouzkova per ritiro

4. [WC] Mackenzie McDonald vs [3] Carlos Alcaraz (non prima ore: 01:00)



ATP Cincinnati Mackenzie McDonald Mackenzie McDonald 3 2 Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 6 6 Vincitore: Alcaraz

5. [Q] Caroline Garcia vs [4] Maria Sakkari (non prima ore: 02:30)



WTA Cincinnati Caroline Garcia Caroline Garcia 7 6 6 Maria Sakkari [4] Maria Sakkari [4] 6 7 1

Stadium 3 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tommy Paul vs Jenson Brooksby



ATP Cincinnati Tommy Paul Tommy Paul 6 6 Jenson Brooksby Jenson Brooksby 3 2 Vincitore: Paul

2. Albert Ramos-Vinolas vs [LL] Fabio Fognini



ATP Cincinnati Albert Ramos-Vinolas Albert Ramos-Vinolas 2 3 Fabio Fognini Fabio Fognini 6 6 Vincitore: Fognini

3. Pablo Carreno Busta vs Miomir Kecmanovic



ATP Cincinnati Pablo Carreno Busta Pablo Carreno Busta 6 5 6 Miomir Kecmanovic Miomir Kecmanovic 1 7 7 Vincitore: Kecmanovic

4. [LL] Anastasia Potapova vs [15] Simona Halep (non prima ore: 23:00)



WTA Cincinnati Anastasia Potapova Anastasia Potapova 4 6 3 Simona Halep [15] Simona Halep [15] 6 3 6 Vincitore: S. Halep

5. Madison Keys vs Yulia Putintseva



WTA Cincinnati Madison Keys Madison Keys 7 6 Yulia Putintseva Yulia Putintseva 5 3 Vincitore: M. Keys

Porsche Court – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [12] Belinda Bencic vs Sorana Cirstea



WTA Cincinnati Belinda Bencic [12] Belinda Bencic [12] 2 7 4 Sorana Cirstea Sorana Cirstea 6 6 6 Vincitore: S. Cirstea

2. [WC] Sofia Kenin vs [WC] Shelby Rogers



WTA Cincinnati Sofia Kenin Sofia Kenin 2 1 Shelby Rogers Shelby Rogers 6 6 Vincitore: S. Rogers

3. [Q] Lorenzo Sonego vs [WC] Ben Shelton



ATP Cincinnati Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 6 5 Ben Shelton Ben Shelton 7 3 7 Vincitore: Shelton

4. Filip Krajinovic vs Daniel Evans (non prima ore: 21:30)



ATP Cincinnati Filip Krajinovic Filip Krajinovic 6 6 Daniel Evans Daniel Evans 3 4 Vincitore: Krajinovic

5. Aslan Karatsev vs [13] Diego Schwartzman



ATP Cincinnati Aslan Karatsev Aslan Karatsev 6 6 2 Diego Schwartzman [13] Diego Schwartzman [13] 7 3 6 Vincitore: Schwartzman

Court 4 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [PR] Borna Coric vs [Q] Lorenzo Musetti



ATP Cincinnati Borna Coric Borna Coric 7 6 Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti 6 3 Vincitore: Coric

2. [Q] Marta Kostyuk vs Camila Giorgi



WTA Cincinnati Marta Kostyuk Marta Kostyuk 6 5 6 Camila Giorgi Camila Giorgi 4 7 4 Vincitore: M. Kostyuk

3. [Q] Tereza Martincova vs [2] Anett Kontaveit (non prima ore: 19:30)



WTA Cincinnati Tereza Martincova Tereza Martincova 6 5 4 Anett Kontaveit [2] Anett Kontaveit [2] 3 7 6 Vincitore: A. Kontaveit

4. Beatriz Haddad Maia vs [16] Jelena Ostapenko



WTA Cincinnati Beatriz Haddad Maia Beatriz Haddad Maia 4 4 Jelena Ostapenko [16] Jelena Ostapenko [16] 6 6 Vincitore: J. Ostapenko

5. [14] Marin Cilic vs Emil Ruusuvuori



ATP Cincinnati Marin Cilic [14] Marin Cilic [14] 6 6 7 Emil Ruusuvuori Emil Ruusuvuori 4 7 5 Vincitore: Cilic

Court 7 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Q] Anhelina Kalinina vs Elise Mertens



WTA Cincinnati Anhelina Kalinina Anhelina Kalinina 1 1 Elise Mertens Elise Mertens 6 6 Vincitore: E. Mertens

2. Martina Trevisan vs [Q] Anna Kalinskaya



WTA Cincinnati Martina Trevisan Martina Trevisan 6 5 Anna Kalinskaya Anna Kalinskaya 7 7 Vincitore: A. Kalinskaya

Alizé Cornet / Jil Teichmann vs (5) Gabriela Dabrowski / (5) Giuliana Olmos Non prima 18:30



WTA Cincinnati Alizé Cornet / Jil Teichmann Alizé Cornet / Jil Teichmann 7 4 7 Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos [5] Gabriela Dabrowski / Giuliana Olmos [5] 5 6 1 Vincitori: G. Dabrowski / G. Olmos

(1) Veronika Kudermetova / (1) Elise Mertens vs Marie Bouzkova / Laura Siegemund



WTA Cincinnati Veronika Kudermetova / Elise Mertens [1] Veronika Kudermetova / Elise Mertens [1] 7 7 Marie Bouzkova / Laura Siegemund Marie Bouzkova / Laura Siegemund 6 6 Vincitori: V. Kudermetova / E. Mertens

Caroline Dolehide / Storm Sanders vs Anett Kontaveit / Sloane Stephens



WTA Cincinnati Caroline Dolehide / Storm Sanders • Caroline Dolehide / Storm Sanders 2 6 0 Anett Kontaveit / Sloane Stephens Anett Kontaveit / Sloane Stephens 6 3 1 Vincitori: A. Kontaveit / S. Stephens

Court 8 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [Q] Henri Laaksonen vs Alex de Minaur



ATP Cincinnati Henri Laaksonen Henri Laaksonen 2 2 Alex de Minaur Alex de Minaur 6 6 Vincitore: de Minaur

2. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs Hubert Hurkacz / John Isner



ATP Cincinnati Kevin Krawietz / Andreas Mies Kevin Krawietz / Andreas Mies 6 7 Hubert Hurkacz / John Isner Hubert Hurkacz / John Isner 4 6 Vincitore: Krawietz / Mies

3. [5] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [PR] Lukasz Kubot / Stan Wawrinka



ATP Cincinnati Nikola Mektic / Mate Pavic [5] Nikola Mektic / Mate Pavic [5] 6 6 Lukasz Kubot / Stan Wawrinka Lukasz Kubot / Stan Wawrinka 3 4 Vincitore: Mektic / Pavic

4. [WC] William Blumberg / Steve Johnson vs Matthew Ebden / Max Purcell



ATP Cincinnati William Blumberg / Steve Johnson William Blumberg / Steve Johnson 7 3 10 Matthew Ebden / Max Purcell Matthew Ebden / Max Purcell 5 6 6 Vincitore: Blumberg / Johnson

Court 11 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

Alexa Guarachi / Andreja Klepac vs Jessie Aney / Ingrid Neel



WTA Cincinnati Alexa Guarachi / Andreja Klepac Alexa Guarachi / Andreja Klepac 1 6 9 Jessie Aney / Ingrid Neel Jessie Aney / Ingrid Neel 6 4 1 Vincitori: J. Aney / I. Neel

Victoria Azarenka / Ons Jabeur vs Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan Non prima 17:30



WTA Cincinnati Victoria Azarenka / Ons Jabeur Victoria Azarenka / Ons Jabeur 6 6 Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan 3 3 Vincitori: V. Azarenka / O. Jabeur

Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez vs Catherine McNally / Taylor Townsend



WTA Cincinnati Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez 6 3 1 Catherine McNally / Taylor Townsend • Catherine McNally / Taylor Townsend 0 6 1 Vincitori: N. Melichar-Martinez / E. Perez

4. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [WC] Tommy Paul / Frances Tiafoe (non prima ore: 21:00)