Race to Turin: irrompe Carreno Busta, salgono Hurkacz e Auger-Aliassime

I punti pesanti del Masters 1000 di Montreal muovono le posizioni di rincalzo della Pepperstone ATP Race to Turin di questa settimana, la classifica che determinerà gli otto qualificati per le Nitto ATP Finals di Torino in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour del capoluogo piemontese. Immutato il vertice, con Nadal assente al torneo canadese e con Alcaraz, Tsitsipas e Medve-dev eliminati al secondo turno. Accumula punti importanti Ruud: resta stabile al quarto posto, ma sale a +840 da Medvedev e meno di quattrocento punti da Tsitsipas. Auger-Aliassime sorpassa Rublev al settimo posto, ma i due di fatto sono vicinissimi a Zverev, ancora ai box per recuperare dall’infortunio alla caviglia ma tornato ad allenarsi, quindi prossimo al rientro.

Gli spostamenti piu importanti della settimana sono quelli dei finalisti a Montreal, Carreno Busta e Hurkacz. Il 31enne iberico, al primo successo in un Masters 1000 in carriera, irrompe tra i top15 della Race piazzandosi all’undicesimo posto ed entrando così prepotentemente in corsa per un posto tra i magnifici otto di Torino. Grazie ai 600 punti conquistati con la finale in Canada, Hurkacz scavalca Djokovic e Fritz, salendo al nono posto a soli 115 punti da Rublev, numero otto.

Restano due gli italiani nella top15 della Pepperstone ATP Race to Turin, ancora in corsa per la qualificazione alle Finals: Berrettini al 13esimo posto e Sinner al 15esimo. Per entrambi Montreal e stata una grande opportunita sprecata, pagata al prezzo di una posizione perduta ciascuno ma, soprattutto da un aumentato distacco (780 punti per Berrettini, 865 per Sinner) dalla prima posizione ad oggi utile, la settima, per strappare il pass per Torino. I due azzurri hanno pero subito la possibilita di rifarsi a Cincinnati, dove questa settimana va in scena il secondo Masters 1000 consecutivo.

PEPPERSTONE ATP RACE, TOP 15 (15-08-2022)

1. Rafael Nadal (ESP) – 5.630 punti

2. Carlos Alcaraz (ESP) – 4.290

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) – 4.030

4. Casper Ruud (NOR) – 3.685

5. Daniil Medvedev – 2.845

6. Alexander Zverev (GER) – 2.700

7. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 2.645

8. Andrey Rublev – 2.615

9. Hubert Hurkacz (POL) – 2500

10. Taylor Fritz (USA) – 2.205

11. Pablo Carreno Busta (ESP) – 2090

12. Novak Djokovic (SRB) – 1.970

13. Matteo Berrettini (ITA) – 1.865

14. Cameron Norrie (GBR) – 1.790

15. Jannik Sinner (ITA) – 1.780

I leader della Pepperstone ATP Doubles Team Rankings, Koolhof/Skupski, prendono il largo grazie al successo al Masters 1000 di Montreal, e con altri mille punti all’attivo staccano la coppia seconda della Race, Arevalo/Rojer. Con i quarti di finale raggiunti in Canada Granollers/Zeballos scavalcano al terzo posto il duo croato Mektic/Pavic, mentre gli azzurri Simone Bolelli e Fabio Fognini restano fermi all’ottavo posto, virtualmente qualificati per le Finals di Torino. Questa settimana gli azzurri sono in tabellone al Masters 1000 di Cincinnati e affrontano al primo turno gli australiani Kyrgios/Kokkinakis, campioni agli Australian Open e attualmente sesti della Pepperstone ATP Doubles Team Rankings: subito una sfida affascinante che mette in palio punti pesanti in ottica Finals.

PEPPERSTONE ATP DOUBLES TEAM RANKINGS, TOP 10 (15-08-2022)

1. Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR) – 5.250

2. Marcelo Arevalo (ESA)/ Jean-Julien Rojer (NED) – 4.015

3. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) – 3.200

4. Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) – 3.125

5. Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR) – 2.720

6. Thanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS) – 2.700

7. Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN) – 2.400

8. Simone Bolelli (ITA)/Fabio Fognini (ITA) – 2.265

9. Tim Puetz (GER)/Michael Venus (NZL) – 2.090

10. Kevin Krawietz (GER)/Andreas Mies (GER) – 2055