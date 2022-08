Challenger Grodzisk Mazowiecki, Vancouver e Santo Domingo: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Grodzisk Mazowiecki (Polonia) – 1° Turno – Td Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

ATP Grodzisk Mazowiecki Skander Mansouri [1] Skander Mansouri [1] 6 6 Yann Wojcik Yann Wojcik 2 4 Vincitore: Mansouri Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Wojcik 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-A df 5-4 → 6-4 S. Mansouri 15-0 40-0 40-15 df 4-4 → 5-4 Y. Wojcik 0-15 0-30 15-40 3-4 → 4-4 S. Mansouri 15-0 30-0 30-15 30-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Y. Wojcik 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Mansouri 15-0 30-0 40-0 ace 40-30 1-3 → 2-3 Y. Wojcik 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 1-3 S. Mansouri 0-30 15-40 1-1 → 1-2 Y. Wojcik 0-15 15-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 S. Mansouri 15-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Y. Wojcik 0-15 0-30 5-2 → 6-2 S. Mansouri 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Y. Wojcik 40-0 4-1 → 4-2 S. Mansouri 15-0 30-0 ace 40-0 3-1 → 4-1 Y. Wojcik 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-1 → 3-1 S. Mansouri 15-0 30-0 30-15 40-30 1-1 → 2-1 Y. Wojcik 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Mansouri 0-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0

1. [1] Skander Mansourivs [WC] Yann Wojcik

2. [Alt] Daniil Glinka vs [9] Luca Potenza



ATP Grodzisk Mazowiecki Daniil Glinka Daniil Glinka 4 7 5 Luca Potenza [9] Luca Potenza [9] 6 6 7 Vincitore: Potenza Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 D. Glinka 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 L. Potenza 15-0 ace 30-0 40-15 ace 5-5 → 5-6 D. Glinka 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 4-5 → 5-5 L. Potenza 0-15 15-15 30-15 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 D. Glinka 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 L. Potenza 15-0 15-30 30-30 30-40 2-4 → 3-4 D. Glinka 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df df 2-3 → 2-4 L. Potenza 15-0 40-0 2-2 → 2-3 D. Glinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 2-2 L. Potenza 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Glinka 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-1 → 1-1 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 1-1* 2*-1 df 3*-1 ace 4-1* 4-2* 5*-2 6*-2 6-6 → 7-6 L. Potenza 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 6-5 → 6-6 D. Glinka 15-0 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 L. Potenza 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 D. Glinka 0-15 30-40 4-4 → 4-5 L. Potenza 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 D. Glinka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 4-2 → 4-3 L. Potenza 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 D. Glinka 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 3-2 L. Potenza 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 D. Glinka 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 0-2 → 1-2 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Glinka 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 D. Glinka 15-0 30-0 30-15 ace 3-5 → 4-5 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 D. Glinka 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 L. Potenza 0-30 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 D. Glinka 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 L. Potenza 0-15 0-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 D. Glinka 15-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 L. Potenza 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 D. Glinka 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

3. [3] Aldin Setkic vs [Alt] Michal Mikula



ATP Grodzisk Mazowiecki Aldin Setkic [3] Aldin Setkic [3] 5 2 Michal Mikula Michal Mikula 7 6 Vincitore: Mikula Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 M. Mikula 15-0 30-0 40-0 ace 2-5 → 2-6 A. Setkic 0-15 0-30 15-30 30-30 1-5 → 2-5 M. Mikula 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 A. Setkic 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A 1-3 → 1-4 M. Mikula 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-2 → 1-3 A. Setkic 0-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-1 → 1-2 M. Mikula 15-0 15-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Setkic 0-15 30-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 M. Mikula 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-6 → 5-7 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 M. Mikula 15-0 30-15 30-30 30-40 4-5 → 5-5 A. Setkic 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 M. Mikula 15-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 A. Setkic 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 2-4 → 3-4 M. Mikula 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 2-4 A. Setkic 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 M. Mikula 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Setkic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 M. Mikula 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Setkic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [4] Maximilian Marterer vs Harold Mayot (non prima ore: 14:30)



ATP Grodzisk Mazowiecki Maximilian Marterer [4] Maximilian Marterer [4] 0 2 Harold Mayot • Harold Mayot 30 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 H. Mayot 15-0 30-0 2-3 M. Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 H. Mayot 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-2 → 1-3 M. Marterer 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 H. Mayot 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace ace 0-1 → 0-2 M. Marterer 15-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 df 0-0 → 0-1

5. [WC] Szymon Kielan vs [8] Sebastian Ofner



Il match deve ancora iniziare

6. [1] Kamil Majchrzak vs Hamad Medjedovic (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [4] Thiago Seyboth Wild vs [Alt] Federico Zeballos



ATP Grodzisk Mazowiecki Thiago Seyboth Wild [4] Thiago Seyboth Wild [4] 6 3 6 Federico Zeballos Federico Zeballos 3 6 4 Vincitore: Seyboth Wild Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 F. Zeballos 15-15 15-40 30-40 5-4 → 6-4 T. Seyboth Wild 15-15 15-30 30-30 A-40 ace 4-4 → 5-4 F. Zeballos 15-0 15-15 4-3 → 4-4 T. Seyboth Wild 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 4-3 F. Zeballos 15-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 3-1 → 3-2 F. Zeballos 0-15 0-40 2-1 → 3-1 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 T. Seyboth Wild 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Zeballos 30-0 ace 3-5 → 3-6 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Zeballos 0-30 0-40 15-40 30-40 ace A-40 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 T. Seyboth Wild 15-0 30-0 1-4 → 2-4 F. Zeballos 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 15-30 40-30 0-3 → 1-3 F. Zeballos 15-0 15-15 15-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 T. Seyboth Wild 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 F. Zeballos 15-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Seyboth Wild 30-15 40-30 ace 5-3 → 6-3 F. Zeballos 0-15 15-15 15-30 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Seyboth Wild 15-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 T. Seyboth Wild 15-0 15-15 ace 2-2 → 3-2 F. Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 T. Seyboth Wild 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Zeballos 0-15 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 T. Seyboth Wild 0-15 15-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

2. [Alt] Sanjar Fayziev vs [8] Steven Diez



ATP Grodzisk Mazowiecki Sanjar Fayziev Sanjar Fayziev 3 2 Steven Diez [8] Steven Diez [8] 6 6 Vincitore: Diez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 S. Fayziev 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 2-5 → 2-6 S. Diez 15-0 15-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 S. Fayziev 0-15 15-15 30-15 1-4 → 2-4 S. Diez 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 S. Fayziev 15-15 30-15 40-15 ace 0-3 → 1-3 S. Diez 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 S. Fayziev 0-15 0-30 15-40 0-1 → 0-2 S. Diez 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Fayziev 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 S. Diez 15-0 30-15 df 40-15 3-4 → 3-5 S. Fayziev 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 S. Diez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 S. Fayziev 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A df 2-2 → 2-3 S. Diez 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 S. Fayziev 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 S. Diez 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 0-2 S. Fayziev 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

3. [2] Alexey Vatutin vs [10] Christian Langmo



ATP Grodzisk Mazowiecki Alexey Vatutin [2] Alexey Vatutin [2] 0 6 4 Christian Langmo [10] • Christian Langmo [10] 0 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 C. Langmo 4-0 A. Vatutin 15-0 30-0 40-30 3-0 → 4-0 C. Langmo 0-15 0-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 A. Vatutin 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 C. Langmo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Vatutin 15-0 15-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 C. Langmo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-2 → 5-3 A. Vatutin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 C. Langmo 15-0 15-15 30-15 40-30 3-2 → 4-2 A. Vatutin 15-15 40-15 2-2 → 3-2 C. Langmo 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 A. Vatutin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Langmo 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 A. Vatutin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. [4] Thiago Seyboth Wild OR [Alt] Federico Zeballos vs [Alt] Sanjar Fayziev OR [8] Steven Diez



Il match deve ancora iniziare

5. Maxime Janvier vs [6] Zhizhen Zhang (non prima ore: 15:30)



Il match deve ancora iniziare

6. Mirza Basic vs Dan Added



Il match deve ancora iniziare

7. [5] Tomas Machac vs Miljan Zekic



Il match deve ancora iniziare

Court 12 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Alt] Luke Johnson vs [12] Ignacio Monzon



ATP Grodzisk Mazowiecki Luke Johnson Luke Johnson 6 6 Ignacio Monzon [12] Ignacio Monzon [12] 4 0 Vincitore: Johnson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 L. Johnson 0-15 df 30-15 30-30 5-0 → 6-0 I. Monzon 15-15 15-30 15-40 4-0 → 5-0 L. Johnson 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 I. Monzon 15-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 3-0 L. Johnson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 I. Monzon 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Johnson 30-15 A-40 5-4 → 6-4 I. Monzon 15-0 15-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Johnson 15-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 I. Monzon 0-15 0-30 df df 3-3 → 4-3 L. Johnson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 I. Monzon 15-0 15-15 15-30 30-40 2-2 → 3-2 L. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 I. Monzon 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-A df 1-1 → 2-1 L. Johnson 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 1-0 → 1-1 I. Monzon 0-15 0-0 → 1-0

2. [5] Beibit Zhukayev vs [11] Marko Topo



ATP Grodzisk Mazowiecki Beibit Zhukayev [5] Beibit Zhukayev [5] 7 4 1 Marko Topo [11] Marko Topo [11] 6 6 6 Vincitore: Topo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 M. Topo 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 B. Zhukayev 30-15 ace 40-15 40-30 0-5 → 1-5 M. Topo 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 B. Zhukayev 0-15 0-30 15-40 0-3 → 0-4 M. Topo 30-0 40-0 ace 40-15 ace 0-2 → 0-3 B. Zhukayev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 0-1 → 0-2 M. Topo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 4-6 M. Topo 15-0 40-0 ace ace 4-4 → 4-5 B. Zhukayev 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Topo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 B. Zhukayev 15-0 15-30 3-2 → 3-3 M. Topo 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 B. Zhukayev 0-15 15-15 15-30 df ace 1-2 → 2-2 M. Topo 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 B. Zhukayev 0-15 df 40-15 0-1 → 1-1 M. Topo 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1*-2 ace 3-3* df 4*-3 5*-3 ace 6-3* df 6-6 → 7-6 M. Topo 15-0 30-0 6-5 → 6-6 B. Zhukayev 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 M. Topo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 5-4 → 5-5 B. Zhukayev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 5-4 M. Topo 15-0 15-15 15-30 30-30 4-3 → 4-4 B. Zhukayev 30-15 40-15 3-3 → 4-3 M. Topo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 B. Zhukayev 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Topo 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Zhukayev 15-0 30-0 1-1 → 2-1 M. Topo 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 B. Zhukayev 15-0 30-0 40-15 df 0-0 → 1-0

3. [1] Skander Mansouri OR [WC] Yann Wojcik vs [Alt] Luke Johnson OR [12] Ignacio Monzon



ATP Grodzisk Mazowiecki Skander Mansouri [1] Skander Mansouri [1] 0 6 4 2 Luke Johnson • Luke Johnson 40 3 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 L. Johnson 15-0 40-0 2-0 S. Mansouri 15-0 1-0 → 2-0 L. Johnson 15-15 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 S. Mansouri 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 4-5 → 4-6 L. Johnson 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 S. Mansouri 0-15 15-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 L. Johnson 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 2-4 → 3-4 S. Mansouri 15-0 15-15 30-30 1-4 → 2-4 L. Johnson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 S. Mansouri 40-15 ace 0-3 → 1-3 L. Johnson 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 0-3 S. Mansouri 15-0 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 L. Johnson 15-0 15-15 15-30 40-30 40-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Mansouri 15-15 15-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 6-3 L. Johnson 15-0 15-15 5-2 → 5-3 S. Mansouri 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 4-2 → 5-2 L. Johnson 15-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 S. Mansouri 15-0 30-0 ace 40-0 ace 3-1 → 4-1 L. Johnson 15-0 15-15 15-30 30-30 3-0 → 3-1 S. Mansouri 30-15 40-15 2-0 → 3-0 L. Johnson 0-30 0-40 1-0 → 2-0 S. Mansouri 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

4. [6] David Poljak vs [Alt] Daniil Glinka OR [9] Luca Potenza



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Santo Domingo (Repubblica Dominicana) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Roman Andres Burruchagavs [10] Nick Chappell

2. [1] Nicolas Mejia OR [WC] Angel Josue Maleno Rosario vs Evan King OR [7] Yunseong Chung



Il match deve ancora iniziare

3. Damir Dzumhur vs [WC] Peter Bertran (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Roberto Carballes Baena vs [Alt] Gonzalo Villanueva



Il match deve ancora iniziare

ESTADIO MITUR – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [5] Facundo Juarez vs Blu Baker



Il match deve ancora iniziare

2. [3] Nicolas Alvarez vs Patrick Kypson



Il match deve ancora iniziare

3. Daniel Dutra da Silva vs [7] Federico Delbonis (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Francisco Comesana vs Marco Trungelliti



Il match deve ancora iniziare

CANCHA AVENA AMERICANA – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [6] Nicolas Barrientos vs [11] Arklon Huertas Del Pino Cordova



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Pedro Boscardin Dias OR [Alt] Alejandro Hoyos vs [Alt] James Tracy OR [9] Pedja Krstin



Il match deve ancora iniziare

3. Cedrik-Marcel Stebe vs Genaro Alberto Olivieri (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Vancouver (Canada) – TD Qualificazione- 1° Turno Md, cemento

Il match deve ancora iniziare

2. [WC] Gabriel Diallovs Zizou Bergs

4. [Alt] Alexander Ritschard vs [2] Jiri Vesely



Il match deve ancora iniziare

6. [7] Nicolas Jarry vs Jordan Thompson



Il match deve ancora iniziare

POLYGON – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Ulises Blanch vs [9] Omni Kumar



Il match deve ancora iniziare

2. [2] Paul Jubb vs [8] Govind Nanda



Il match deve ancora iniziare

4. Kaichi Uchida vs Elias Ymer



Il match deve ancora iniziare

COURT 1 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Roy Smith vs [Alt] Luke Saville



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Yosuke Watanuki vs [11] Clement Chidekh (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

4. Dominik Koepfer vs Zsombor Piros



Il match deve ancora iniziare

COURT 2 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Laurent Lokoli vs [WC] Marko Stakusic



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Antoine Escoffier vs [12] Alafia Ayeni



Il match deve ancora iniziare