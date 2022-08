Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: Il programma completo di Mercoledì 10 Agosto 2022

Masters 1000 Montreal

strong>Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tommy Paul vs [2] Carlos Alcaraz

2. [1] Daniil Medvedev vs Nick Kyrgios (non prima ore: 19:00)

3. Frances Tiafoe vs [10] Taylor Fritz (non prima ore: 20:30)

4. [SE] Yoshihito Nishioka vs [6] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 00:30)

5. [Q] Jack Draper vs [3] Stefanos Tsitsipas

Court Rogers – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Casper Ruud vs Alex Molcan

2. [7] Jannik Sinner vs [Q] Adrian Mannarino

3. [17] Gael Monfils vs Maxime Cressy

4. [9] Cameron Norrie vs Botic van de Zandschulp

5. [5] Andrey Rublev vs Daniel Evans (non prima ore: 00:30)

6. [WC] Liam Draxl / Cleeve Harper vs Simone Bolelli / Fabio Fognini

Court 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara vs [7] Ivan Dodig / Austin Krajicek

2. Jenson Brooksby vs [14] Roberto Bautista Agut

3. Alex de Minaur vs [15] Grigor Dimitrov (non prima ore: 21:00)

4. [12] Diego Schwartzman vs Albert Ramos-Vinolas

5. Benjamin Bonzi / Gael Monfils vs [WC] Vasek Pospisil / Jannik Sinner

6. Alex de Minaur / Cameron Norrie vs [Alt] Francisco Cerundolo / Diego Schwartzman

Court 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Nikola Mektic / Mate Pavic vs [PR] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin

2. Holger Rune vs Pablo Carreno Busta

3. [13] Marin Cilic vs Karen Khachanov (non prima ore: 21:00)

4. Pablo Carreno Busta / Marcelo Melo vs Ariel Behar / Gonzalo Escobar

5. Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs [8] Juan Sebastian Cabal / Robert Farah

(1) Iga Swiatekvs Ajla TomljanovicBeatriz Haddad Maiavs (13) Leylah Fernandez(12) Belinda Bencicvs Serena WilliamsBianca Andreescuvs Alizé Cornet

National Bank Grandstand – ore 17:00

Elena Rybakina vs (10) Coco Gauff

(15) Simona Halep vs Shuai Zhang

Jil Teichmann vs (2) Anett Kontaveit

Qinwen Zheng vs (5) Ons Jabeur Non prima 23:00

Kaia Kanepi vs (8) Garbiñe Muguruza

Court 1 – ore 17:00

Amanda Anisimova vs (14) Karolina Pliskova

(16) Jelena Ostapenko vs Alison Riske-Amritraj

Yulia Putintseva vs (4) Paula Badosa

(8) Alexa Guarachi / (8) Andreja Klepac vs Bianca Fernandez / Leylah Fernandez

Vivian Heisen / Monica Niculescu vs (4) Storm Sanders / (4) Shuai Zhang

Court 4 – ore 17:00

Elise Mertens vs Camila Giorgi

(7) Jessica Pegula vs Asia Muhammad

(6) Aryna Sabalenka vs Sara Sorribes Tormo

(1) Veronika Kudermetova / (1) Elise Mertens vs Madison Keys / Sania Mirza

Asia Muhammad / Ena Shibahara vs (2) Gabriela Dabrowski / (2) Giuliana Olmos

Court 3 – ore 17:00

Shuko Aoyama / Hao-Ching Chan vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang

Liudmila Samsonova / Martina Trevisan vs (5) Desirae Krawczyk / (5) Demi Schuurs

(7) Beatriz Haddad Maia / (7) Barbora Krejcikova vs Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez