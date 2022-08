Da Padova: Domani al via il tabellone principale del torneo Internazionale “Memorial Lino Barbiero”

Entra nel vivo il torneo internazionale ITF 25.000$/15.000$ femminile “2001 Team Città di Padova – Memorial Lino Barbiero”, dal 7 al 14 agosto sui campi del Centro Sportivo 2000, con i primi match di tabellone principale in campo da martedì 9 agosto.

Un programma fittissimo, che vede entrare in campo dalle ore 9.00 i primi giocatori che si sfideranno nell’ultimo turno di qualificazioni per conquistare un posto nel tabellone principale: interessanti tutti gli incontri, con tutte atlete italiane all’ultimo turno ad eccezione della partita Palecek (SRB)/Pochtovyk(UKR), tra cui Camilla Gennaro/Vittoria Paganetti, due atlete molto in forma con Gennaro che ha vinto entrambi i turni di qualificazione per 6/0 6/0.

Nel maschile, da tenere d’occhio l’estone Tamm e il croato Ajdukovic, oltre a tutti i giovani italiani al turno decisivo, tra cui il Niccolò Ciavarella, Niccolò Catini, finalista nell’ITF 15.000$ di Aprilia, e Filippo Speziali, già vincitore dell’Open BNL disputatosi al Centro Sportivo 2000 questa primavera.

A seguire, tanti incontri di tabellone principale, sia di singolo che di doppio: esordio della giovanissima Irina Balus (39 ITF Junior) contro Martina Spigarelli (760 WTA), della Wild Card del circolo di casa Andrea Artimedi contro Federica Bilardo (681 WTA), della testa di serie n.1 Pia Lovric (555 WTA) contro la colombiana Samudio (857 WTA), e della testa di serie n.8 Wilson Leite (496 ATP) opposto a Davide Galoppini (699 ATP) e Andrea Basso (833 ATP) contro il portoghese Duarte Vale (513 ATP). Esordio anche per il doppio Andre Picchione/Federico Bertuccioli, finalisti al 25.000$ di Bolzano, contro la coppia Adam Taylor (USA)/Tennyson Whiting(USA): coppia particolare formata da uno dei due fratelli Taylor (l’altro gioca in coppia con l’australiano Walkin) già protagonisti dell’ATP Challenger al Centro Sportivo 2000, e l’americano famoso per la sua racchetta con doppio manico. In campo all’esordio anche la giapponese Imanishi, in doppio in coppia con Anastasia Sukhotina (teste di serie n.1), ex 130 WTA, e la coppia di casa Federica Arcidiacono/Lara Michel.

Main Draw – Maschile

[1] Eduard Esteve lobato vs Fausto Tabacco

Duarte Vale vs Andrea Basso

TBD vs TBD

Andrea Picchione vs [5] Oleksandr Ovcharenko

[4] Matteo Martineau vs Marcello Serafini

Daniel Bagnolini vs Pablo Llamas ruiz

Gabriele Piraino vs TBD

Davide Galoppini vs [8] Wilson Leite

[7] Gianmarco Ferrari vs Brandon Walkin

Federico Arnaboldi vs Gabriele Bosio

Kirill Kivattsev vs Pietro Pampanin

[3] Murkel Dellien vs TBD

[6] Giovanni Oradini vs Federico Bertuccioli

Federico Iannaccone vs TBD

Giacomo Dambrosi vs TBD

Lukas Pokorny vs [2] Mariano Navone

Main Draw – Femminile

[1] Pia Lovric vs Antonia Samudio

Arianna Zucchini vs TBD

Valentina Gaggini vs TBD

Anastasia Piangerelli vs [8] Anastasia Sukhotina

[4] Federica Arcidiacono vs Giulia Carbonaro

Beatrice Ricci vs TBD

Irene Lavino vs TBD

Jennifer Ruggeri vs [5] Sarah-Rebecca Sekulic

[6] Federica Bilardo vs Andrea Maria Artimedi

TBD vs TBD

Enola Chiesa vs Sofia Rocchetti

Laia Petretic vs [3] Angelica Raggi

[7] Miharu Imanishi vs Giulia Crescenzi

Greta Greco lucchina vs TBD

Irina Balus vs Martina Spigarelli

Fernanda Labrana vs [9] Fernanda Astete