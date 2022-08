Olimpiadi 2024: il torneo di tennis si terrà a Roland Garros

È arrivata la notizia ufficiale: il torneo Olimpico di tennis ai prossimi giochi 2024 di Parigi si terrà al Roland Garros. I match scatteranno il 27 luglio con la finale prevista per il 4 agosto.

“Ci vediamo in un luogo emblematico per il tennis, Roland Garros, per 10 giorni di follia!” così recita l’annuncio sui canali social dei giochi parigini.

È una novità per la capitale francese: nei giochi disputati nel 1924 il tennis andò in scena allo Stade de Colombes, visto che l’attuale sito di Roland Garros fu inaugurato nel 1928.

It’s official : Tennis will take place from July 27 to August 4 in Paris in 2024 ✨

See you in the emblematic site of tennis, in Roland-Garros for 10 days of madness

Paris 2024: it’s happening now!

