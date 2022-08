Race to Turin: Norrie scavalca Sinner

Un successo che vale molto quello conquistato da Daniil Medeved nell’ATP 250 di Los Cabos. Il tennista russo non si e solamente assicurato il primo posto nella classifica ATP fino agli US Open ma ha scavalcato il lungodegente Alexander Zverev nella Pepperstone ATP Race to Turin di questa settimana, la classifica che determinera gli otto giocatori qualificati per le Nitto ATP Finals di Torino.

Medvedev e ora quinto.

L’altra novita significativa riguarda la tredicesima piazza dove, grazie alla finale conquistata nell’ATP 250 disputato nella Baja California, si e installato Cameron Norrie. Il britannico ha guadagnato due posizioni, soffiandone una a Jannik Sinner per soli dieci punti mentre l’altro tennista a fare un passo indietro e stato il croato Marin Cilic. L’altro azzurro che ha ancora concrete speranze di guadagnarsi il pass per Torino, Matteo Berrettini, rimane stabile in dodicesima posizione, anche se il suo distacco dall’ottava, sempre occupata dal canadese Felix Auger-Aliassime, e leggermente aumentato ed e ora di 610 punti (+70).

PEPPERSTONE ATP RACE, TOP 15 (08-08-2022)

1. Rafael Nadal (ESP) – 5.620 punti

2. Carlos Alcaraz (ESP) – 4.270

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) – 4.010

4. Casper Ruud (NOR) – 3.315

5. Daniil Medvedev – 2.825

6. Alexander Zverev (GER) – 2.700

7. Andrey Rublev – 2.595

8. Felix Auger-Aliassime (CAN) – 2.455

9. Taylor Fritz (USA) – 2.105

10. Novak Djokovic (SRB) – 1.970

11. Hubert Hurkacz (POL) – 1.890

12. Matteo Berrettini (ITA) – 1.845

13. Cameron Norrie (GBR) – 1.690

14. Jannik Sinner (ITA) – 1.680

15. Marin Cilic (CRO) – 1.540

Quasi immutata la Pepperstone ATP Doubles Team Rankings, la classifica delle migliori coppie di doppio compilata con i piazzamenti ottenuti nella stagione in corso e che definira le otto coppie qualificate alle Nitto ATP Finals di Torino. Stabili all’ottavo posto e quindi ancora virtualmente qualificati per le Finals gli azzurri Simone Bolelli e Fabio Fognini, in campo questa settimana al Masters 1000 di Montreal a caccia di punti di preziosi per difendere o migliorare la posizione nella Race. Rispetto alla scorsa

Settimana l’unica variazione nella top ten e l’inserimento al decimo posto della coppia formata dal croato Ivan Dodig e dallo statunitense Austin Krajicek, finalisti a Washington, che scalzano il duo australiano formato da Matthew Ebden e Max Purcell.

PEPPERSTONE ATP DOUBLES TEAM RANKINGS, TOP 10 (08-08-2022)

1. Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR) – 4.250

2. Marcelo Arevalo (ESA)/ Jean-Julien Rojer (NED) – 3.835

3. Nikola Mektic (CRO)/Mate Pavic (CRO) – 3.035

4. Marcel Granollers (ESP)/Horacio Zeballos (ARG) – 3.020

5. Rajeev Ram (USA)/Joe Salisbury (GBR) – 2.710

6. Thanasi Kokkinakis (AUS)/Nick Kyrgios (AUS) – 2.700

7. Lloyd Glasspool (GBR)/Harri Heliovaara (FIN) – 2.220

8. Simone Bolelli (ITA)/Fabio Fognini (ITA) – 2.175

9. Tim Puetz (GER)/Michael Venus (NZL) – 2.090

10. Ivan Dodig (CRO)/ Austin Krajicek (USA) – 2.020