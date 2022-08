ITF Città di Padova: Il resoconto della prima giornata di Qualificazioni

Inizia con una sorpresa il torneo internazionale ITF 2001 Team Città di Padova “Memorial Lino Barbiero”, oggi in campo con ben 48 match tra tabellone di qualificazione maschile e femminile, sia al Centro Sportivo 2000 che al Centro Sportivo Plebiscito (ancora in campo).

La sorpresa è la presenza del croato Duje Adjukovic nel tabellone di qualificazioni: numero 276 ATP, e con ranking dunque più alto della prima testa di serie ufficiale del tabellone (lo spagnolo Esteve Lobato 291 ATO) e già abituale giocatore di Challenger, è stato inserito in tabellone grazie ad una Wild Card, non essendosi iscritto. Ha effettivamente destato una grande curiosità, attraendo sugli spalti del Centro Sportivo 2000 un folto pubblico accorso per assistere al match d’esordio (conquistato poi per 6/1 6/2 con D’Agostino).

Combatte ma non riesce a superare il più quotato Leonardo Malgaroli la wild card del C.S. Plebiscito Padova Marco Bergagnin, cedendo per 10-2 al super tie-break del terzo set, ed escono tutte al primo turno le wild card del circolo Pavia, Parpajola e Dalla Palma. Esce anche la t.d.s. 8 Federico Marchetti, sconfitto 12-10 al super tie break del terzo da Alessandro Spadola, mentre avanzano le teste di serie Catini, La Vela, Binda, Rodriguez, Speziali e Castagnola. Nel tabellone femminile di qualificazione, subito una sorpresa con l’eliminazione della t.d.s. 1 Barbara Dessolis (1086 WTA), superata per 10-7 al super tie-break dalla tedesca Brack, mentre avanza nettamente Georgia Pedone, t.d.s.3, 6/1 6/0 sulla WC Irene Riva, e la giovane Denise Valente supera la più quotata Yu Shan (cinese t.d.s.10 delle qualificazioni) per 6/2 6/0. Molto bene anche la giovane wild card della federazione Vittoria Paganetti, che senza ranking supera la 1222 ITF Krivosudska. Bene anche Camilla Gennaro (6/0 6/0 alla Peretti) e Alessandra Mazzola (6/2 6/0 alla Cacciato).

Domani, lunedì 8 agosto, dalle ore 10.00 al Centro Sportivo 2000 in campo tutto il secondo turno di qualificazione sia del tabellone maschile che del femminile, con tanti interessanti match tutti da seguire (ingresso gratuito).

Già definito anche il tabellone principale, al via martedì 9 agosto, di altissimo livello: in campo femminile, grande attesa per l’esordio della portacolori del circolo di casa Federica Arcidiacono, testa di serie n.4 (642 WTA), che affronterà al primo turno Giulia Carbonaro (1062 WTA), ma molto atteso anche il match tra la wild card di casa Andrea Maria Artimedi (1121 ITF) e la n.681 WTA Federica Bilardo (T.d.s. 6). Da tenere sotto controllo anche la testa di serie n. 1 Pia Lovric (555 WTA) che affronta la colombiana 857 WTA Antonia Samudio, la giovanissima sedicenne Irina Balus, n.39 del ranking ITF Junior opposta a Martina Spigarelli (760 WTA) e la veronese testa di serie n.2 Aurora Zantedeschi, 558 WTA, già vincitrice un paio di anni fa del torneo Open di Natale proprio sui campi del Centro Sportivo 2000che esordirà con la cilena Fernanda Labrana 803 WTA.