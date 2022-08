ATP 500 Washington e ATP 250 Los Cabos: I risultati completi con il dettaglio del Day 5 (LIVE)

ATP 500 Washington (USA) – Ottavi di Finale e Quarti di Finale, cemento

ATP Washington Nick Kyrgios Nick Kyrgios 30 7 2 Reilly Opelka [4] • Reilly Opelka [4] 0 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 R. Opelka 0-15 0-30 df 2-1 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Opelka 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df ace 1-0 → 1-1 N. Kyrgios 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 6-1* 6-6 → 7-6 N. Kyrgios 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 ace 5-6 → 6-6 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 N. Kyrgios 15-0 30-0 ace 4-5 → 5-5 R. Opelka 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 N. Kyrgios 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 4-4 R. Opelka 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 N. Kyrgios 15-0 30-0 2-3 → 3-3 R. Opelka 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 N. Kyrgios 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-2 → 2-2 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 1-2 N. Kyrgios 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 R. Opelka 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

2. Nick Kyrgiosvs [4] Reilly Opelka(non prima ore: 19:00)

4. [1] Andrey Rublev OR [13] Maxime Cressy vs [9] Holger Rune OR [WC] J.J. Wolf



Il match deve ancora iniziare

5. [8] Botic van de Zandschulp OR [10] Frances Tiafoe vs Nick Kyrgios OR [4] Reilly Opelka (non prima ore: 01:00)



6. [5] Grigor Dimitrov OR Sebastian Korda vs Mikael Ymer



ATP Washington Andrey Rublev [1] • Andrey Rublev [1] 40 3 Maxime Cressy [13] Maxime Cressy [13] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 3-2 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-1 → 3-2 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 3-1 M. Cressy 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 ace 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Rublev 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1

1. [1] Andrey Rublev vs [13] Maxime Cressy

2. [8] Botic van de Zandschulp vs [10] Frances Tiafoe (non prima ore: 19:00)



ATP Washington Botic van de Zandschulp [8] • Botic van de Zandschulp [8] 15 6 2 0 Frances Tiafoe [10] Frances Tiafoe [10] 0 4 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 B. van de Zandschulp 15-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 2-5 → 2-6 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 ace 1-2 → 1-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Tiafoe 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 3-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-0 → 1-0

3. [16] Daniel Evans vs Yoshihito Nishioka



6. Nick Kyrgios / Jack Sock vs [PR] Nicolas Mahut / Edouard Roger-Vasselin



GRANDSTAND – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

2. [5] Grigor Dimitrov vs Sebastian Korda (non prima ore: 19:00)



ATP Washington Grigor Dimitrov [5] Grigor Dimitrov [5] 40 6 0 Sebastian Korda • Sebastian Korda 40 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 G. Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 df 2-0 → 2-1 G. Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Korda 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

4. Daniel Evans / John Peers vs [4] Ivan Dodig / Austin Krajicek



ATP Washington Daniel Evans / John Peers • Daniel Evans / John Peers 30 7 0 Ivan Dodig / Austin Krajicek [4] Ivan Dodig / Austin Krajicek [4] 0 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Evans / Peers 15-0 30-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 I. Dodig / Krajicek 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 D. Evans / Peers 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Evans / Peers 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Evans / Peers 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 3-3 → 4-3 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-2 → 3-3 D. Evans / Peers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 I. Dodig / Krajicek 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 D. Evans / Peers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 0-2 → 1-2 I. Dodig / Krajicek 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 0-2 D. Evans / Peers 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

COURT 4 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [9] Holger Rune vs [WC] J.J. Wolf



ATP Washington Holger Rune [9] Holger Rune [9] 15 4 J.J. Wolf • J.J. Wolf 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 J. Wolf 15-0 ace 30-0 30-15 4-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 2-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 H. Rune 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 J. Wolf 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

ATP 250 Los Cabos (Messico) – Semifinali, cemento

1. [1] Daniil Medvedev vs [4] Miomir Kecmanovic

2. [3] Cameron Norrie vs [2] Felix Auger-Aliassime (non prima ore: 06:00)



GRANDSTAND CALIENTE mx – Ora italiana: 03:30 (ora locale: 7:30 pm)

1. [4] Raven Klaasen / Marcelo Melo vs Tomas Martin Etcheverry / Chun-Hsin Tseng



2. [1] Santiago Gonzalez / Andres Molteni vs William Blumberg / Miomir Kecmanovic



