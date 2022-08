Domani al via la biglietteria dell’UniCredit Firenze Open: il torneo si svolgerà dal 10 al 16 ottobre a Palazzo Wanny

Domani alle ore 13 parte la prevendita dei biglietti per assistere all’UniCredit Firenze Open, il torneo ATP 250 che segna il ritorno dopo 28 anni del grande tennis internazionale nel capoluogo della Toscana, organizzato dalla Federazione Italiana Tennis in collaborazione con il Comune e la Città Metropolitana di Firenze.

L’evento, in calendario dal 10 al 16 ottobre (l’8 e il 9 le qualificazioni), sarà ospitato all’interno dello spazio sportivo polifunzionale di Palazzo Wanny, situato nella parte Ovest della città. Si giocherà su campi in Green Set, con un tabellone a 32 giocatori per il singolare e a 16 coppie per il doppio.

Dal lunedì al sabato ci saranno due sessioni di gioco, una diurna e una serale: lunedì 10 e martedì 11 le partite inizieranno rispettivamente alle 10.30 e alle 19.30; da martedì 12 a venerdì 14 la sessione diurna prenderà il via alle 11 mentre quella serale rimane con inizio immutato alle 19.30; sabato 15 si

comincerà, rispettivamente, alle 14 e alle 19. Domenica 16 sono in programma le finali di singolare e doppio, con lo spettacolo che partirà alle 15.

L’ultima volta che il circuito ATP fece tappa a Firenze fu nel 1994, quando si disputò la ventiduesima edizione del torneo del CT Firenze, che si giocava sulla terra rossa. Nel suo albo d’oro figurano due numeri 1 del mondo: Ilie Nastase, vincitore nel 1973, e Thomas Muster,autore di una tripletta consecutiva dal 1991 al 1993. Sette sono i successi di tennisti italiani, fra cui spiccano le tre vittorie di Paolo Bertolucci, ottenute di fila dal 1975 al 1977.

Biglietti e abbonamenti sono disponibili online all’indirizzo https://www.ticketone.it/artist/unicreditfirenze-open/. Tutti i tesserati FIT avranno diritto al 20% di sconto.