La conferenza stampa di Jannik Sinner dopo l’approdo ai quarti nel torneo di Umago

Jannik Sinner : “ “Sono soddisfatto di come ho giocato, lui è un avversario difficile su questa superficie, ma è andata veramente bene per essere la prima partita dopo Wimbledon

Abbiamo preparato bene la partita… I suoi colpi non mi davano fastidio e potevo fare il mio gioco ed è andato tutto bene.

Il pubblico mi ha veramente supportato tanto, sapevo che qui c’è sempre tanto pubblico dall’Italia, ma che venissero anche per una partita di secondo turno, è stato bello.

I Problemi alla caviglia sono superati e ho buone sensazioni al rientro su terra dopo Wimbledon.”