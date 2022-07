ATP 250 Umago: Esordio positivo per Lorenzo Musetti. Ora la sfida tutta italiana con Marco Cecchinato

Lorenzo Musetti approda al secondo turno nel torneo ATP 250 di Umago.

Il 20enne di Carrara, n.31 ATP (“best ranking”) ed ottava testa di serie, reduce dal suo primo titolo nel circuito maggiore vinto al “500” di Amburgo, ha sconfitto 62 36 61, in poco meno di due ore di partita, lo sloveno Aljaz Bedene, n.283 ATP, in gara con il ranking protetto.

Musetti troverà al secondo turno Marco Cecchinato, vincitore nell’edizione del 2018.

Da segnalare che nel terzo set nel corso del secondo gioco un diritto in rete di Bedene ha regalato il break all’azzurro che si portava sul 2 a 0 che però gli ha restituito subito il favore (2-1).

Ancora break per l’azzurro nel quarto gioco, con lo sloveno che ha rimediato un “warning” per aver centrato due hostess in tribuna con una pallina scagliata per frustrazione. Stavolta Lorenzo, tornato a far male con il diritto, ha confermato il vantaggio volando sul 4 a 1 e poi disegnando meravigliosamente il campo ha strappato ancora la battuta al suo avversario portandosi sul 5 a 1. E poco dopo ha chiuso la partita con un drop shot sul match point conquistando l’incontro per 6 a 1.

ATP Umag Lorenzo Musetti [8] Lorenzo Musetti [8] 6 3 6 Aljaz Bedene Aljaz Bedene 2 6 1 Vincitore: Musetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 6-1 A. Bedene 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 L. Musetti 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 A. Bedene 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 2-0 → 2-1 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Bedene 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 L. Musetti 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 1-4 L. Musetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Bedene 3-1 L. Musetti 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 2-0 → 2-1 L. Musetti 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Bedene 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2 ACES 01 DOUBLE FAULTS 641/68 (60%) FIRST SERVE 44/80 (55%)26/41 (63%) 1ST SERVE POINTS WON 28/44 (64%)17/27 (63%) 2ND SERVE POINTS WON 12/36 (33%)1/4 (25%) BREAK POINTS SAVED 4/10 (40%)12 SERVICE GAMES PLAYED 1216/44 (36%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 15/41 (37%)24/36 (67%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 10/27 (37%)6/10 (60%) BREAK POINTS CONVERTED 3/4 (75%)12 RETURN GAMES PLAYED 1243/68 (63%) SERVICE POINTS WON 40/80 (50%)40/80 (50%) RETURN POINTS WON 25/68 (37%)83/148 (56%) TOTAL POINTS WON 65/148 (44%)