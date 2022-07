ITF Cordenons e Dallas: I Main Draw

ITF CORDENONS(Ita 60k terra)

[1] Panna Udvardy vs Federica Urgesi

Lena Papadakis vs Jessica Pieri

Anna Siskova vs Sada Nahimana

Lina Gjorcheska vs [7] Katharina Gerlach

[3] Julia Grabher vs Eva Vedder

Camilla Rosatello vs Timea Jaruskova

Matilde Paoletti vs Darya Astakhova

Bianca Behulova vs [5] Marina Bassols ribera

[8] Kurumi Nara vs Julia Riera

Bianca Turati vs Angelica Moratelli

Nuria Brancaccio vs Jana Fett

Nefisa Berberovic vs [4] Linda Fruhvirtova

[6] Federica Di sarra vs Federica Arcidiacono

Anna Turati vs Veronika Erjavec

Aurora Zantedeschi vs Irene Burillo escorihuela

Tayisiya Morderger vs [2] Elina Avanesyan

ITF DALLAS(Usa 25k cemento outdoor)

