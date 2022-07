Race – Torino 2022: La situazione di questa settimana. Carlos Alcaraz al n.2

Conquistare gli USA per riprendersi Torino. È il grande obiettivo di MatteoBerrettini e Jannik Sinner, ancora in corsa nella Pepperstone ATP Race to Turin, la classifica guidata attualmente da Rafa Nadal che determinerà gli otto qualificati per le Nitto ATP Finals di Torino, in programma dal 13 al 20 novembre al Pala Alpitour.

Classifica Atp Race Singolo (25-07-2022) 1 Best: ND 0 -- Rafael Nadal ESP, 03-06-1986 5620 Punti 7 Tornei 2 Best: ND ▲ 1 Carlos Alcaraz ESP, 05-05-2003 4120 Punti 10 Tornei 3 Best: ND ▼ -1 Stefanos Tsitsipas GRE, 12-08-1998 3965 Punti 15 Tornei 4 Best: ND 0 -- Casper Ruud NOR, 22-12-1998 3315 Punti 15 Tornei 5 Best: ND 0 -- Alexander Zverev GER, 20-04-1997 2700 Punti 11 Tornei 6 Best: ND 0 -- Daniil Medvedev RUS, 11-02-1996 2575 Punti 12 Tornei 7 Best: ND 0 -- Andrey Rublev RUS, 20-10-1997 2415 Punti 14 Tornei 8 Best: ND 0 -- Felix Auger-Aliassime CAN, 08-08-2000 2365 Punti 17 Tornei 9 Best: ND 0 -- Taylor Fritz USA, 28-10-1997 2060 Punti 15 Tornei 10 Best: ND 0 -- Novak Djokovic SRB, 22-05-1987 1970 Punti 8 Tornei 11 Best: ND 0 -- Hubert Hurkacz POL, 11-02-1997 1890 Punti 12 Tornei 12 Best: ND 0 -- Matteo Berrettini ITA, 12-04-1996 1845 Punti 12 Tornei 13 Best: ND 0 -- Marin Cilic CRO, 28-09-1988 1540 Punti 13 Tornei 14 Best: ND 0 -- Cameron Norrie GBR, 23-08-1995 1540 Punti 15 Tornei 15 Best: ND 0 -- Diego Schwartzman ARG, 16-08-1992 1465 Punti 16 Tornei 16 Best: ND 0 -- Jannik Sinner ITA, 16-08-2001 1430 Punti 11 Tornei 17 Best: ND 0 -- Denis Shapovalov CAN, 15-04-1999 1315 Punti 15 Tornei 18 Best: ND ▲ 2 Francisco Cerundolo ARG, 13-08-1998 1303 Punti 18 Tornei 19 Best: ND ▼ -1 Roberto Bautista Agut ESP, 14-04-1988 1220 Punti 14 Tornei 20 Best: ND ▼ -1 Alex de Minaur AUS, 17-02-1999 1135 Punti 15 Tornei 21 Best: ND ▲ 25 Lorenzo Musetti ITA, 03-03-2002 1121 Punti 18 Tornei 22 Best: ND ▲ 4 Alejandro Davidovich Fokina ESP, 05-06-1999 1090 Punti 19 Tornei 23 Best: ND ▲ 1 Pablo Carreno Busta ESP, 12-07-1991 1080 Punti 16 Tornei 24 Best: ND ▼ -3 Reilly Opelka USA, 28-08-1997 1050 Punti 15 Tornei 25 Best: ND ▼ -3 Maxime Cressy USA, 08-05-1997 1046 Punti 23 Tornei 26 Best: ND ▼ -3 Grigor Dimitrov BUL, 16-05-1991 1045 Punti 12 Tornei 27 Best: ND 0 -- Karen Khachanov RUS, 21-05-1996 1035 Punti 17 Tornei 28 Best: ND ▼ -3 Miomir Kecmanovic SRB, 31-08-1999 1015 Punti 14 Tornei 29 Best: ND ▼ -1 Holger Rune DEN, 29-04-2003 988 Punti 19 Tornei 30 Best: ND ▼ -1 Sebastian Baez ARG, 28-12-2000 987 Punti 20 Tornei 31 Best: ND ▼ -1 Tommy Paul USA, 17-05-1997 875 Punti 17 Tornei 32 Best: ND ▼ -1 Botic van de Zandschulp NED, 04-10-1995 865 Punti 18 Tornei 33 Best: ND ▲ 9 Alex Molcan SVK, 01-12-1997 848 Punti 17 Tornei 34 Best: ND ▼ -2 Daniel Evans GBR, 23-05-1990 805 Punti 18 Tornei 35 Best: ND ▲ 1 Filip Krajinovic SRB, 27-02-1992 800 Punti 14 Tornei 36 Best: ND ▼ -3 Gael Monfils FRA, 01-09-1986 790 Punti 9 Tornei 37 Best: ND ▼ -3 Alexander Bublik KAZ, 17-06-1997 775 Punti 19 Tornei 38 Best: ND ▲ 6 Albert Ramos-Vinolas ESP, 17-01-1988 760 Punti 17 Tornei 39 Best: ND ▼ -4 Oscar Otte GER, 16-07-1993 756 Punti 19 Tornei 40 Best: ND ▼ -3 Andy Murray GBR, 15-05-1987 730 Punti 14 Tornei 41 Best: ND ▼ -1 Emil Ruusuvuori FIN, 02-04-1999 726 Punti 19 Tornei 42 Best: ND ▼ -4 David Goffin BEL, 07-12-1990 725 Punti 17 Tornei 43 Best: ND 0 -- Jaume Munar ESP, 05-05-1997 709 Punti 22 Tornei 44 Best: ND ▼ -5 Nick Kyrgios AUS, 27-04-1995 695 Punti 8 Tornei 45 Best: ND ▼ -4 John Isner USA, 26-04-1985 690 Punti 12 Tornei 46 Best: ND ▲ 7 Aslan Karatsev RUS, 04-09-1993 670 Punti 18 Tornei 47 Best: ND ▼ -2 Benjamin Bonzi FRA, 09-06-1996 651 Punti 17 Tornei 48 Best: ND ▲ 3 Tallon Griekspoor NED, 02-07-1996 625 Punti 18 Tornei 49 Best: ND ▲ 8 Fabio Fognini ITA, 24-05-1987 611 Punti 15 Tornei 50 Best: ND ▼ -3 Joao Sousa POR, 30-03-1989 611 Punti 18 Tornei 51 Best: ND ▲ 1 Pedro Martinez ESP, 26-04-1997 610 Punti 19 Tornei 52 Best: ND ▼ -4 Lorenzo Sonego ITA, 11-05-1995 600 Punti 19 Tornei 53 Best: ND ▼ -4 Jack Draper GBR, 22-12-2001 595 Punti 15 Tornei 54 Best: ND ▼ -4 Pedro Cachin ARG, 12-04-1995 591 Punti 20 Tornei 55 Best: ND ▼ -1 Federico Coria ARG, 09-03-1992 579 Punti 24 Tornei 56 Best: ND ▼ -1 Sebastian Korda USA, 05-07-2000 575 Punti 13 Tornei 57 Best: ND ▼ -1 Frances Tiafoe USA, 20-01-1998 575 Punti 14 Tornei 58 Best: ND 0 -- Arthur Rinderknech FRA, 23-07-1995 562 Punti 15 Tornei 59 Best: ND 0 -- Cristian Garin CHI, 30-05-1996 550 Punti 16 Tornei 60 Best: ND 0 -- Hugo Dellien BOL, 16-06-1993 546 Punti 21 Tornei 61 Best: ND ▲ 5 Jiri Lehecka CZE, 08-11-2001 544 Punti 19 Tornei 62 Best: ND ▼ -1 Alejandro Tabilo CHI, 02-06-1997 540 Punti 16 Tornei 63 Best: ND 0 -- Quentin Halys FRA, 26-10-1996 539 Punti 19 Tornei 64 Best: ND ▼ -2 Thiago Monteiro BRA, 31-05-1994 539 Punti 20 Tornei 65 Best: ND ▼ -1 Chun-hsin Tseng TPE, 08-08-2001 531 Punti 18 Tornei 66 Best: ND ▼ -1 Thanasi Kokkinakis AUS, 10-04-1996 527 Punti 9 Tornei 67 Best: ND 0 -- Jiri Vesely CZE, 10-07-1993 503 Punti 16 Tornei 68 Best: ND 0 -- Laslo Djere SRB, 02-06-1995 495 Punti 16 Tornei 69 Best: ND 0 -- Jenson Brooksby USA, 26-10-2000 490 Punti 13 Tornei 70 Best: ND 0 -- Nikoloz Basilashvili GEO, 23-02-1992 490 Punti 20 Tornei 71 Best: ND 0 -- Daniel Altmaier GER, 12-09-1998 489 Punti 24 Tornei 72 Best: ND 0 -- Mackenzie McDonald USA, 16-04-1995 481 Punti 18 Tornei 73 Best: ND ▲ 14 Daniel Elahi Galan COL, 18-06-1996 471 Punti 19 Tornei 74 Best: ND ▼ -1 Tomas Martin Etcheverry ARG, 18-07-1999 461 Punti 21 Tornei 75 Best: ND ▼ -1 Adrian Mannarino FRA, 29-06-1988 455 Punti 17 Tornei 76 Best: ND ▲ 3 Richard Gasquet FRA, 18-06-1986 453 Punti 16 Tornei 77 Best: ND ▼ -2 Taro Daniel JPN, 27-01-1993 451 Punti 14 Tornei 78 Best: ND ▼ -2 Bernabe Zapata Miralles ESP, 12-01-1997 441 Punti 16 Tornei 79 Best: ND ▼ -2 Jason Kubler AUS, 19-05-1993 434 Punti 15 Tornei 80 Best: ND ▼ -2 Nuno Borges POR, 19-02-1997 434 Punti 19 Tornei 81 Best: ND ▼ -1 Marton Fucsovics HUN, 08-02-1992 432 Punti 16 Tornei 82 Best: ND ▲ 2 Tim van Rijthoven NED, 24-04-1997 429 Punti 18 Tornei 83 Best: ND ▼ -2 Dusan Lajovic SRB, 30-06-1990 425 Punti 18 Tornei 84 Best: ND ▼ -2 Denis Kudla USA, 17-08-1992 422 Punti 15 Tornei 85 Best: ND ▼ -2 Roberto Carballes Baena ESP, 23-03-1993 422 Punti 23 Tornei 86 Best: ND ▼ -1 Yoshihito Nishioka JPN, 27-09-1995 419 Punti 14 Tornei 87 Best: ND ▼ -1 Radu Albot MDA, 11-11-1989 409 Punti 18 Tornei 88 Best: ND 0 -- Marcos Giron USA, 24-07-1993 401 Punti 18 Tornei 89 Best: ND ▲ 24 Roman Safiullin RUS, 07-08-1997 400 Punti 13 Tornei 90 Best: ND ▼ -1 Pablo Andujar ESP, 23-01-1986 399 Punti 14 Tornei 91 Best: ND ▼ -1 Jordan Thompson AUS, 20-04-1994 394 Punti 18 Tornei 92 Best: ND ▼ -1 Brandon Nakashima USA, 03-08-2001 392 Punti 16 Tornei 93 Best: ND ▼ -1 Kamil Majchrzak POL, 13-01-1996 388 Punti 13 Tornei 94 Best: ND ▼ -1 Christopher O\'Connell AUS, 03-06-1994 383 Punti 18 Tornei 95 Best: ND ▼ -1 J.J. Wolf USA, 21-12-1998 381 Punti 18 Tornei 96 Best: ND ▼ -1 Jack Sock USA, 24-09-1992 380 Punti 14 Tornei 97 Best: ND ▲ 18 Constant Lestienne FRA, 23-05-1992 378 Punti 19 Tornei 98 Best: ND ▼ -2 Pavel Kotov RUS, 18-11-1998 372 Punti 18 Tornei 99 Best: ND ▼ -2 Fernando Verdasco ESP, 15-11-1983 368 Punti 20 Tornei 100 Best: ND ▲ 5 Federico Delbonis ARG, 05-10-1990 367 Punti 20 Tornei