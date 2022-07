ATP 500 Amburgo e ATP 250 Gstaad: Il programma delle Finali. In campo Berrettini e Musetti (con scontri diretti e quote)

Dopo Stoccarda e Queen’s, Matteo Berrettini vuole anche il titolo a Gstaad. Il tennista romano, che ha saltato Wimbledon causa Covid, affronterà Casper Ruud nella finale del torneo sulla terra rossa elvetica dopo la facile vittoria in semifinale su Thiem.

I pronostici sono indirizzati verso una finale di grande equilibrio, riferisce Agipronews, anche se il norvegese è leggermente favorito: la sua vittoria è vista a 1,79 a 1,81. La quota del successo di Berrettini oscilla invece tra 1,96 e 2. Ruud avanti anche per la conquista del primo set, offerta a 1,79, mentre per l’italiano è proposta a 1,91. Grande equilibrio nel set betting, con il 2-0 di Ruud visto a 2,70 e una vittoria di Berrettini sempre in due set a quota 3. Un successo del numero uno azzurro al terzo parziale, invece, vale 4,20 la posta.

F Ruud (1) – Berrettini (2) 2-2 1.81 1.99

F Alcaraz (1) – Musetti 1-0 1.19 4.88

ATP 500 Amburgo

Center Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [4] Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop vs Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara

2. [1] Carlos Alcaraz vs Lorenzo Musetti (non prima ore: 15:00)

ATP 250 Gstaad

Roy Emerson Arena – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Casper Ruud vs [2] Matteo Berrettini

2. Tomislav Brkic / Francisco Cabral vs Robin Haase / Philipp Oswald