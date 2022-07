ATP 250 Kitzbuhel: Il Tabellone Principale. Matteo Berrettini testa di serie n.2. Al via anche Lorenzo Sonego

ATP 250 Kitzbuhel – Tabellone Principale – terra

(1) Ruud, Casper vs Bye

Varillas, Juan Pablo vs Taberner, Carlos

Coria, Federico vs Garin, Cristian

(WC) Jarry, Nicolas vs (7) Martinez, Pedro

(3) Bautista Agut, Roberto vs Bye

Qualifier vs (WC) Rodionov, Jurij

Lehecka, Jiri vs Monteiro, Thiago

Fucsovics, Marton vs (8) Sousa, Joao

(5) Ramos-Vinolas, Albert vs Andujar, Pablo

Qualifier vs (WC) Misolic, Filip

Sonego, Lorenzo vs Lajovic, Dusan

Bye vs (4) Karatsev, Aslan

(6) Griekspoor, Tallon vs Qualifier

Gasquet, Richard vs (PR) Thiem, Dominic

Qualifier vs Hanfmann, Yannick

Bye vs (2) Berrettini, Matteo