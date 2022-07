ATP 250 Atlanta: Il Tabellone di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

ATP 250 Atlanta – Tabellone Qualificazione – hard

1. [3] Steve Johnsonvs [WC] Bruno Kuzuhara2. [1] Adrian Mannarinovs Radu Albot3. [WC] Donald Youngvs [8] J.J. Wolf4. [4] Jack Drapervs Christopher Eubanks(non prima ore: 21:00)

GRANDSTAND – Ora italiana: 16:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Ricardas Berankis vs [6] Taro Daniel

2. Ernesto Escobedo vs [5] Peter Gojowczyk

3. [Alt] Ramkumar Ramanathan vs [7] Stefan Kozlov

4. [2] John Millman vs Dominik Koepfer (non prima ore: 21:00)