ATP 500 – WTA 250 Amburgo e ATP 250 Gstaad: Il programma completo di Sabato 23 Luglio 2022. Mattinata con Berrettini e pomeriggio con Musetti

ATP 500 e WTA 250 Amburgo

Center Court – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [3] Miyu Kato / Aldila Sutjiadi vs Sophie Chang / Angela Kulikov

2. [1/WC] Anett Kontaveit vs Bernarda Pera (non prima ore: 13:00)

3. Lorenzo Musetti vs Francisco Cerundolo (non prima ore: 15:30)

4. [1] Carlos Alcaraz OR [7] Karen Khachanov vs Alex Molcan OR [PR] Borna Coric

M1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [3] Tim Puetz / Michael Venus vs Lloyd Glasspool / Harri Heliovaara

1. [PR] Dominic Thiem vs
2. [1] Casper Ruud vs [4] Albert Ramos-Vinolas OR [Q] Nicolas Jarry (non prima ore: 13:30)
3. Robin Haase / Philipp Oswald OR Pedro Martinez / Jaume Munar vs Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori

Court 1 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Tomislav Brkic / Francisco Cabral vs [PR] Fabrice Martin / Franko Skugor