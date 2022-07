ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti: Impresa Ibbou, fuori la favorita Gerlach. Bene Berberovic e Pedone

L’algerina proveniente dalle qualificazioni elimina la prima testa di serie. La giovane palermitana doma Moratelli. A gonfie vele Grymalska e Anna Turati, male Di Giuseppe

Subito una sorpresa. E che sorpresa. La seconda edizione dell’ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, sotto il solleone di luglio allo Junior Tennis Perugia, regala il grande colpo dell’algerina Ines Ibbou. Proveniente dalle qualificazioni, sul centrale Poppy del circolo perugino, la 23enne nordafricana riesce nell’impresa di eliminare la testa di serie nr.1, la tedesca Katharina Gerlach. La tennista di Essen nr.266 del ranking Wta, oltremodo fallosa, lascia quindi subito il torneo da 25mila dollari di montepremi cedendo dinanzi alla più concreta avversaria. Non sbaglia invece la seconda testa di serie del torneo, la bosniaca Nefise Berberovic, sul velluto contro la giovane trentina Melania Delai. Fatica solo un set la settima testa di serie, la comasca Anna Turati, nella sfida che la opponeva alla qualificata slovena Falkner. Lascia la competizione poi la romana Martina Di Giuseppe, quinta testa di serie, superata dalla francese Ocean Babel. Nessun problema invece al debutto per Anastasia Grymalska, nata in Ucraina ma da tanti anni in Italia, che regola in un’ora e mezza la qualificata norvegese Melanie Stokke. Bene poi la 17enne palermitana Georgia Pedone, in tabellone grazie ad una wild-card, che ha offerto una prestazione di grande solidità contro la trentina Angelica Moratelli. Non mancheranno le attività collaterali alla seconda edizione dell’ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti: ci sarà come ospite d’onore Andrea Temesvari, che allo Junior vinse gli Internazionali nel 1983 ed è stata anche nr.7 mondiale. Temesvari si intratterrà diversi giorni palleggiando anche con i giovani allievi della scuola tennis e con gli associati del club.

Risultati Primo Turno

Ines Ibbou (Alg, Q) b. Katharina Gerlach (Ger, 1) 64 63

Nefisa Berberovic (Bih) b. Melania Delai (Ita) 60 62

Anastasia Grymalska (Ita) b. Melanie Stokke (Nor, Q) 62 63

Georgia Pedone (Ita, WC) b. Angelica Moratelli (Ita) 62 60

Anna Turati (Ita, 7) b. Ziva Falkner (Slo, Q) 76 61

Ocean Babel (Fra) b. Martina Di Giuseppe (Ita, 5) 63 64