ATP 500 Amburgo e ATP 250 Gstaad: Il programma completo di Martedì 19 Luglio 2022

ATP 500 e WTA 250 Amburgo

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

Match femminile

2. [4] Pablo Carreno Busta vs [Q] Luca Nardi

3. [1] Carlos Alcaraz vs [WC] Nicola Kuhn (non prima ore: 14:00)

4. Francisco Cerundolo vs Daniel Altmaier (non prima ore: 18:00)

M1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Emil Ruusuvuori vs [3] Diego Schwartzman

2. [6] Nikoloz Basilashvili vs Aslan Karatsev

M2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Tallon Griekspoor vs [8] Holger Rune

2. [PR] Aljaz Bedene vs Fabio Fognini

3. Sebastian Baez vs Filip Krajinovic

4. Federico Coria vs [Q] Daniel Elahi Galan

5. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Santiago Gonzalez / Andres Molteni

M3 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Laslo Djere vs [PR] Borna Coric

2. [Q] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs Nikola Cacic / Dusan Lajovic

3. Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Karen Khachanov / Andrey Rublev

4. [4] Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop vs [WC] Dustin Brown / Tobias Kamke





1. Richard Gasquetvs Roberto Carballes Baena2. Benoit Pairevs [Q] Elias Ymer(non prima ore: 12:00)3. [7] Hugo Gastonvs [PR] Dominic Thiem(non prima ore: 15:00)4. [WC] Marc-Andrea Hueslervs [WC] Dominic Stricker(non prima ore: 17:30)

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Jaume Munar vs Bernabe Zapata Miralles

2. Lorenzo Sonego vs [Q] Juan Pablo Varillas

3. [Q] Yannick Hanfmann vs [6] Cristian Garin

4. [Q] Nicolas Jarry vs Thiago Monteiro

5. Roman Jebavy / Jonny O’Mara vs [2] Ariel Behar / Andrey Golubev (non prima ore: 16:00)