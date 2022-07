ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti: avanti Arcidiacono. Sorteggiato il Main Draw, guidato dalla tedesca Gerlach

Ancora tante partite nel tabellone di qualificazione della seconda edizione dell’ITF F.B.M. Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti, torneo internazionale femminile 25mila dollari in corso di svolgimento sui campi dello Junior Tennis Perugia. Tra le sfide giocate, tra le altre approda al turno decisivo delle quali la romana Giulia Crescenzi, che ha superato la messicana Marian Gomez Pezuela Cano 63 62; avanti poi l’algerina Ines Ibbou, nona testa di serie delle ‘quali’, vittoriosa al cospetto di Giulia Carbonaro. Bene anche la lombarda Federica Arcidiacono, al secondo successo sui campi dello Junior, al cospetto della patavina Gloria Ceschi. E’ stato intanto sorteggiato il tabellone principale, al via martedì, che sarà guidato dalla tedesca Gerlach, nr. 230 mondiale, al primo turno opposta ad una qualificata. Seconda testa di serie è la bosniaca Berberovic (nr.265), che al debutto sfiderà l’azzurra Melania Delai. Terza del seeding è invece la francese Janicijevic e quarta la spagnola Fita Boluda. Quinta testa di serie la romana Martina Di Giuseppe, al primo turno abbinata alla transalpina Babel. Per quanto riguarda invece il tabellone di doppio, la prima coppia testa di serie è composta dall’ucraina Strakhova e dalla slovena Erjavec. Non mancheranno le attività collaterali alla seconda edizione dell’ITF F.B.M Tennis Tournament Memorial Poppy Vinti: ci sarà come ospite d’onore Andrea Temesvari, che allo Junior vinse gli Internazionali nel 1983 ed è stata anche nr.7 mondiale. Temesvari si intratterrà diversi giorni palleggiando anche con i giovani allievi della scuola tennis e con gli associati del club.

Md

[1] Katharina Gerlach vs TBD

Anastasia Grymalska vs TBD

Carlota Martinez cirez vs TBD

Oceane Babel vs [5] Martina Di giuseppe

[4] Angela Fita boluda vs Julia Riera

Jessica Pieri vs TBD

Martina Colmegna vs TBD

[7] Anna Turati vs TBD

[8] Stefania Rubini vs Valeriya Strakhova

Sofia Rocchetti vs Bianca Turati

Georgia Pedone vs Angelica Moratelli

Emeline Dartron vs [3] Selena Janicijevic

[6] Lucie Nguyen tan vs Aurora Zantedeschi

Johanne Christine Svendsen vs Martina Capurro taborda

Jazmin Ortenzi vs TBD

Melania Delai vs [2] Nefisa Berberovic