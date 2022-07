Si ritira Tobias Kamke

Tobias Kamke appenderà la racchetta al chiodo dopo l’ATP 500 di Amburgo, dove ha ricevuto una wild card per partecipare al torneo di doppio. Il 36enne tedesco ha vinto otto titoli Challenger in carriera, l’ultimo nel 2016 contro Aslan Karatsev.

Nel gennaio 2011 Tobias si è classificato al 64° posto del ranking, la sua posizione più alta in classifica. Kamke si è qualificato per quattro main draw del Grande Slam: uno a Wimbledon, dove ha raggiunto il terzo turno, due al Roland Garros e un altro agli US Open. La prossima settimana avrà quindi l’opportunità di dare l’addio al circuito professionistico nel suo paese d’origine.