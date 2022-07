ATP 250 Newport: Il Tabellone di Qualificazione. Non ci sono azzurri

ATP 250 Newport – Tabellone Qualificazione – erba

(1) Escobedo, Ernesto vs (Alt) Rubin, Noah

(WC) Blumberg, William vs (5) Ramanathan, Ramkumar

(2) Broady, Liam vs (WC) King, Evan

Holt, Brandon vs (7) Brouwer, Gijs

(3) Krueger, Mitchell vs Zhu, Evan

Brymer, Gage vs (6) Wu, Tung-Lin

(4) Eubanks, Christopher vs Krstin, Pedja

Jung, Jason vs (8) Basic, Mirza

COURT 2 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Brandon Holt vs [7] Gijs Brouwer

2. [1] Ernesto Escobedo vs [Alt] Noah Rubin

3. Jason Jung vs [8] Mirza Basic

4. Gage Brymer vs [6] Tung-Lin Wu