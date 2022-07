Wimbledon: Sinner all’esame Djokovic per un posto in semifinale, in quota l’azzurro chiamato all’impresa

La straordinaria vittoria contro Alcaraz ha permesso a Jannik Sinner di centrare per la prima volta in carriera l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Dopo il successo contro una delle nuove stelle del circuito, per l’azzurro arriva la vera prova del nove contro la testa di serie numero uno e campione in carica del torneo, Novak Djokovic. Servirà un’altra impresa all’azzurro, dato vincente a 6, vede invece l’ennesima semifinale in uno Slam il serbo, offerto vincente tra 1,10 e 1,12. Per quanto riguarda l’esito finale del match è il 3-0 a favore di Nole il più probabile, a quota 1,78 mentre un 1-3 di Sinner vale 21 volte la posta.

Djokovic è il favorito numero uno anche per il successo finale a Wimbledon per una quota che oscilla tra l’1,35 e 1,44 mentre l’azzurro, nonostante il cammino fin qui di assoluto livello è ancora lontano dall’ex numero 1 del ranking: il primo Slam del classe 2001 è fissato tra 18 e 21.

QF Djokovic (1) – Sinner (10) 1-0 1.12 6.79

QF Goffin – Norrie (9) 0-1 2.96 1.41