WTA 125 Contrexeville: I risultati del turno unico di Qualificazione. Camila Rosatello approda in Md

Camila Rosatello supera le qualificazioni nel torneo WTA 125 di Contrexeville. Al primo turno sfiderà Fernanda Contreras Gomez.

WTA 125 Contrexeville (Francia) – Turno Unico Qualificazione, terra battuta

Andreeva E. 7-5, 7-6 Romeo C.

Robbe A. 6-4, 6-1 Radisic N.

Court 1 – ore 11:00

Papadakis L. 6-0, 4-0 Vikhlyantseva N. per ritiro

Rosatello C. 6-3, 6-2 Dartron E.

Tabellone Quali

(1) Erika Andreeva vs (WC) Caroline Romeo

(2) Natalia Vikhlyantseva vs Lena Papadakis

(3) Camilla Rosatello vs Emeline Dartron

(WC/4) Alice Robbe vs Nika Radisic