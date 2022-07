Wimbledon: Ottavi di Finale. Sinner b. Alcaraz 61 64 67 63 (rivivi il live con il dettaglio)

Wimbledon – Ottavi di Finale – Erba

Slam Wimbledon J. Sinner [10] J. Sinner [10] 6 6 6 6 C. Alcaraz [5] C. Alcaraz [5] 1 4 7 3 Vincitore: J. Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 5-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 4-2 J. Sinner 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 df 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak None-None* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6* 7*-6 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 6-6 → 6-7 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-5 → 5-5 C. Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 3-4 → 4-4 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-2 → 2-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 C. Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 4-3 → 5-3 C. Alcaraz 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 4-2 → 4-3 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 C. Alcaraz 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 2-0 C. Alcaraz 0-15 df 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 C. Alcaraz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 4-1 → 5-1 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 C. Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-1 → 3-1 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 1-1 → 2-1 C. Alcaraz 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

J. Sinnervs C. Alcaraz4 ACES 95 DOUBLE FAULTS 382/143 (57%) FIRST SERVE % IN 81/121 (67%)61/82 (74%) WIN % ON 1ST SERVE 53/81 (65%)40/61 (66%) WIN % ON 2ND SERVE 23/40 (57%)27/40 (68%) NET POINTS WON 13/24 (54%)4/12 (33%) BREAK POINTS WON 0/7 (0%)45/121 (37%) RECEIVING POINTS WON 42/143 (29%)35 WINNERS 3341 UNFORCED ERRORS 39146 TOTAL POINTS WON 1183690.7 m DISTANCE COVERED 3656.3 m14.0 m DISTANCE COVERED/PT. 13.8 m

13. Singles ranking 7.

16. 8. 2001 Birthdate 5. 5. 2003

188 cm Height 185 cm

76 kg Weight 72 kg

right Plays right



