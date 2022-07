Wimbledon: Rafael Nadal batte facilmente Lorenzo Sonego. Partita che verrà ricordata per il rimprovero di Rafael a Lorenzo

Niente da fare per Lorenzo Sonego sconfitto da Rafael Nadal per 6-1 6-2 6-4 nel terzo turno del torneo di Wimbledon dopo 2 ore e 4 minuti di partita.

Ora Nadal sfiderà agli ottavi di finale l’olandese Botic Van de Zandschulp (n.25 ATP e testa di serie n.21).

Da segnalare il rimprovero di Rafael a Lorenzo perchè grugniva troppo forte quando Sonego aveva piazzato il controbreak sul 4 pari del terzo set. Alla fine della partita i due si sono parlati decidendo che avrebbero concluso la questione negli spogliatoi.

Primo set: Nadal brekkava Sonego nel terzo gioco, con Lorenzo che spingeva con il rovescio incrociato stretto, senza però trovare il campo ed era 3 a 1 per Nadal.

Sul 4 a 1 Rafael metteva a segno un nuovo break con doppio fallo di Sonego sulla palla break e pochi minuti dopo chiudeva la frazione per 6 a 1.

Secondo set: Non cambiava la musica con Nadal che fin dal primo gioco dettava legge e brekkava Lorenzo piazzando un bellissmo passante con il dritto incrociato stretto, che super colpo!

Nel terzo game nuovo break di Rafael, con Sonego che commetteva ben 3 errori gratuiti di diritto nel game, uno anche sulla palla break e si andava sul 3 a 0 pesante per il campione spagnolo.

Nadal poi non concedeva nulla al servizio e conquistava la seconda frazione per 6 a 2.

Terzo set: Su Nadal avanti per 4 a 2, break nel primo gioco, la partita veniva sospesa per 15 minuti per chiudere il tetto dopo che Lorenzo nei game precedenti aveva manifestato dei problemi nel vedere la palla per colpa della cattiva visibilità.

Alla ripresa Lorenzo tornava carico e giocava un gran game di risposta piazzando il controbreak ed impattando sul 4 pari.

Proprio dopo quel game vinto Nadal fermava un attimo il gioco e parlava con Sonego dicendogli senza giri di parole che doveva gridare di meno in campo. Lorenzo aveva anche un battibecco con il Giudice di Sedia ma alla fine riprendeva a servire.

L’azzurro non riusciva però ad essere incisivo al servizio e Rafael metteva a segno un nuovo break giocando un bel game di risposta e chiudendo poi poco dopo la partita per 6 a 4.

Slam Wimbledon L. Sonego [27] L. Sonego [27] 1 2 4 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 6 6 6 Vincitore: R. Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 df 40-15 4-5 → 4-6 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 L. Sonego 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 L. Sonego 30-0 40-0 1-5 → 2-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 1-4 R. Nadal 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 R. Nadal 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Nadal 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 1-3 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Nadal 30-0 0-0 → 0-1

2 ACES 22 DOUBLE FAULTS 443/67 (64%) FIRST SERVE % IN 45/67 (67%)24/43 (56%) WIN % ON 1ST SERVE 35/45 (78%)12/24 (50%)WIN % ON 2ND SERVE14/22 (64%)10/21 (48%) NET POINTS WON 20/28 (71%)1/1 (100%) BREAK POINTS WON 6/8 (75%)18/67 (27%) RECEIVING POINTS WON 31/67 (46%)19 WINNERS 2417 UNFORCED ERRORS 1754 TOTAL POINTS WON 802064.0 m DISTANCE COVERED 2000.6 m15.4 m DISTANCE COVERED/PT. 14.9 m