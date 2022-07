Wimbledon: Iga Swiatek si ferma. Eliminata al terzo turno dopo 37 vittorie consecutive

Si è fermata a quota 37 la striscia di vittorie consecutive di Iga Swiatek. La numero uno al mondo, nonché favorita del torneo, è infatti stata costretta a salutare Wimbledon al terzo turno, estromessa per mano di Alizé Cornet (WTA 37) con il risultato di 6-4 6-2. La polacca non è riuscita ad entrare in partita come tutti si sarebbero aspettati visti i suoi ultimi successi: a dominare per tutto il match è stata proprio la francese.

Slam Wimbledon I. Swiatek [1] I. Swiatek [1] 4 2 A. Cornet A. Cornet 6 6 Vincitore: A. Cornet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 A. Cornet 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 I. Swiatek 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 2-4 → 2-5 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 I. Swiatek 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 2-3 A. Cornet 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 A. Cornet 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 I. Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Cornet 15-0 15-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 I. Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-5 → 4-5 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 I. Swiatek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 A. Cornet 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 I. Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 A. Cornet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-3 → 1-3 I. Swiatek 0-15 0-30 15-30 15-40 0-2 → 0-3 A. Cornet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 I. Swiatek 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

3 ACES 11 DOUBLE FAULTS 233/60 (55%) FIRST SERVE % IN 34/60 (57%)21/33 (64%) WIN % ON 1ST SERVE 22/34 (65%)8/27 (30%) WIN % ON 2ND SERVE 16/26 (62%)13/19 (68%) NET POINTS WON 3/4 (75%)2/6 (33%) BREAK POINTS WON 5/6 (83%)22/60 (37%) RECEIVING POINTS WON 31/60 (52%)21 WINNERS 1633 UNFORCED ERRORS 751 TOTAL POINTS WON6 91604.0 m DISTANCE COVERED 1627.8 m13.4 m DISTANCE COVERED/PT. 13.6 m