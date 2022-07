WTA Palermo: Chiuse anche le iscrizioni per le Quali. Ecco la situazione

La statunitense, Lauren Davis, numero 102 della classifica WTA, ma con un best ranking da 26 al mondo, guida il tabellone di qualificazione dei 33^ Palermo Ladies Open. La tennista americana, vincitrice nel 2017 del Torneo Asb Classic di Auckland, è seguita dalla tedesca Maria Tatjana (103 della classifica e 46 di best ranking) e dalla 21enne cinese Xiyu Wang (105).

Sono 2 le azzurre che, in questo momento, entrano nel tabellone di qualificazione: Elisabetta Cocciaretto (119) e Sara Errani (161), mentre Lucrezia Stefanini (182) è fuori di 3 posti. Il cut off è al n. 176 della classifica con la 17enne ceca, Linda Fruhvirtova, considerata una delle grandi promesse del tennis mondiale. Linda è la più grande delle sorelle Fruhvirtova (l’altra si chiama Brenda ed è classe 2007) e già 2020 ha esordito nel WTA Praga Open grazie ad una wild card. Si è fatta conoscere dal grande pubblico nello scorso mese di marzo raggiungendo gli ottavi di finale a Miami, dopo avere battuto tra le altre, Elise Mertens e Victoria Azarenka (per poi perdere con Paula Badosa).

Le qualificazioni, che prenderanno il via sabato 16 luglio per concludersi il giorno successivo, mettono in palio 6 posti per il tabellone principale. Saranno 4 le Wild Card, di cui una verrà assegnata alla vincitrice del “Master siciliano”, in programma dall’8 al 10 luglio.

“Dopo il tabellone principale, anche le qualificazioni sono di assoluta qualità – ha sottolineato il Direttore del Torneo, Oliviero Palma – sono iscritte giocatrici in grado di fare bene oltre a giovani interessanti come la 17enne Linda Fruhvirtova, considerata da tutti come una futura Top Ten”.

(Clicca per vedere l'entry list) WTA 250 Palermo (MD) Inizio torneo: 16/07/2022 | Ultimo agg.: 01/07/2022 14:47

