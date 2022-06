Wimbledon: Sinner trova Isner, dai book è favorito ma attenti all’americano

Le due vittorie contro Wawrinka e Ymer hanno dato fiducia a Jannik Sinner, che in questa settimana ha trovato le prime due gioie su erba e a Wimbledon ora punta gli ottavi di finale.

Il match del terzo turno vede l’altoatesino di fronte a John Isner con l’azzurro che può godere del favore del pronostico: il successo del classe 2001 prevale infatti a 1,55. Più alta la quota della vittoria dello statunitense, che va da 2,40 a 2,43. Sinner, inoltre, è avanti anche per la conquista del primo set, a 1,66, mentre il suo avversario si gioca tra 2,12 e 2,28 con il 3-0 in favore di Sinner, in quota tra 3,70 e 3,90, mentre il 3-1 va da 4,13 a 4,30 volte la posta.

Wimbledon – Quote e scontri diretti

Gasquet – Van De Zandschulp (21) 0-1 2.94 1.40

Molcan – Fritz (11) 0-0 4.23 1.24

Sinner (10) – Isner (20) 1-1 1.56 2.45

Paul (30) – Vesely 2-1 1.48 2.69

Otte (32) – Alcaraz (5) 0-0 3.50 1.32

Basilashvili (22) – Van Rijthoven 0-0 2.75 1.46

Norrie (9) – Johnson 0-0 1.28 3.78

Tiafoe (23) – Bublik 1-1 1.92 1.90

Djokovic (1) – Kecmanovic (25) 2-0 1.03 16.03

Humbert – Goffin 1-0 2.17 1.71