Wimbledon: Lorenzo Sonego conquista il terzo turno e prenota la sfida contro Rafael Nadal?

Lorenzo Sonego approda al terzo turno del torneo di Wimbledon, terza prova stagionale del Grand Slam.

Il 27enne torinese, n.54 del ranking e 27 del seeding, ha sconfitto al secondo turno il mancino francese Hugo Gaston, n.66 del ranking, alla sua prima esperienza nel main draw di Wimbledon con il risultato di 76 (4) 64 64 in 2 ore e 30 minuti di partita.

Al terzo turno Lorenzo Sonego sfiderà uno tra Nadal o Berankis.

Primo set: Sonego mancava ben cinque palle break nel corso del parziale e senza annullare alcun break point si andava al tiebreak.

Qui l’azzurro dal 4 pari e dopo aver sprecato un minibreak metteva a segno un mini parziale di tre punti consecutivi conquistando la frazione per 7 punti a 4.

Secondo set: Nel terzo game Lorenzo con un po’ di fortuna piazza il break alla settima chance e riesce finalmente a strappare la battuta all’avversario portandosi sul 2 a 1.

L’azzurro poi era perfetto al servizio, solo due punti concessi in quattro turni di battuta e anzi era sempre pericoloso in risposta (mancando tre palle break nel settimo ed al nono gioco) e portando a casa in questo modo la frazione per 6 a 4.

Terzo set: Sonego avanti per 4 a 1 con doppio break aveva un piccolo passaggio a vuoto cedendo il servizio nel sesto game e annullando sul 4 a 3, 30-40 una pericolosissima palla break con un ace.

Superato quel momento di difficoltà l’azzurro sul 5 a 4 teneva a 30 il turno di battuta e si aggiudicava set e partita per 6 a 4.

Slam Wimbledon L. Sonego [27] L. Sonego [27] 7 6 6 H. Gaston H. Gaston 6 4 4 Vincitore: L. Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 4-2 H. Gaston 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 2-0 H. Gaston 0-15 0-30 0-15 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 L. Sonego 30-0 40-0 3-2 → 4-2 H. Gaston 30-0 40-0 40-15 df 3-1 → 3-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 H. Gaston 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak None*-None 1-0* 1-1* 2*-1 df 2*-2 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 ace 6-5 → 6-6 L. Sonego 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-5 → 6-5 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-4 → 5-4 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 H. Gaston 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

6 ACES 20 DOUBLE FAULTS 457/94 (61%) FIRST SERVE % IN 73/121 (60%)44/57 (77%) WIN % ON 1ST SERVE 46/73 (63%)23/37 (62%) WIN % ON 2ND SERVE 26/48 (54%)29/45 (64%) NET POINTS WON 27/41 (66%)3/13 (23%) BREAK POINTS WON 1/3 (33%)49/121 (40%) RECEIVING POINTS WON 27/94 (29%)37 WINNERS 2728 UNFORCED ERRORS 29116 TOTAL POINTS WON 991773.0 m DISTANCE COVERED 1669.7 m8.2 m DISTANCE COVERED/PT. 7.8 m