Nuovo caso di positività al Covid-19 a Wimbledon: Roberto Bautista Agut costretto al ritiro

Ancora una positività al Covid-19 riscontrata tra i giocatori presenti a Wimbledon. Lo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 19 del ranking ATP, ha annunciato tramite i propri canali social di essere risultato positivo ad un tampone effettuato nelle scorse ore: il giocatore iberico, alle prese con sintomi definiti “non gravi“, non potrà dunque scendere in campo per l’incontro di secondo turno con il colombiano Daniel Galan.