Serena Williams eliminata dopo una battaglia di 3:15 al ritorno in singolare nel torneo di Wimbledon

L’ex numero uno del mondo Serena Williams, tornata in campo un anno dopo, ha sfiorato la vittoria ma è stata eliminata al suo debutto a Wimbledon.

La quarantenne americana è stata eliminata dopo una grande battaglia – è stato il miglior match femminile del torneo finora – e ha perso 7-5, 1-6, 7-6(7) contro Harmony Tan dopo un lungo e intenso match durato 3h15 minuti.

Serena ha servito per chiudere il match sul 5-4 nel terzo set, ma non è riuscita a chiudere la partita (era avanti per 30-15) in un incontro dove ha mostrato un’evidente stanchezza fisica nel finale.

Nel super tie-break, la Williams era ancora in vantaggio per 4-0, ma Tan non ha mai gettato la spugna e ha ottenuto una delle vittorie più importanti della sua carriera.