Challenger Ludenscheid: Il Main Draw e il Tabellone di Quali. Presenza di due azzurri

Challenger LÜDENSCHEID – Tabellone Principale – terra

(1) Jarry, Nicolas vs Dutra da Silva, Daniel

(Alt) Vatutin, Alexey vs Diaz Acosta, Facundo

(WC) Zielinski, Marcel vs Qualifier

Qualifier vs (5) Rodriguez Taverna, Santiago

(4) Cecchinato, Marco vs (Alt) Ionel, Nicholas David

Coppejans, Kimmer vs Qualifier

Sachko, Vitaliy vs Qualifier

(WC) Molleker, Rudolf vs (8) Horansky, Filip

(7) Cuevas, Pablo vs Qualifier

Qualifier vs Kicker, Nicolas

Zhang, Zhizhen vs Barranco Cosano, Javier

Lenz, Julian vs (3) Guinard, Manuel

(6) Stricker, Dominic vs Haase, Robin

(Alt) Kamke, Tobias vs (WC) Topo, Marko

Kovalik, Jozef vs Stebe, Cedrik-Marcel

Krutykh, Oleksii vs (2) Moraing, Mats

(1/Alt) Yevseyev, Denisvs (WC) Schoenhaus, Maxvs (11) Bobrov, Bogdan

(2) Setkic, Aldin vs Naw, Hazem

Jahn, Jeremy vs (10) Mridha, Jonathan

(3) Medjedovic, Hamad vs (Alt) Zima, Leopold

(Alt) Verbeek, Sem vs (8) Krumich, Martin

(4) Cuevas, Martin vs King, Evan

(Alt) Stevens, Bart vs (12) Safwat, Mohamed

(5) Wenger, Damien vs Moraing, Oscar

(WC) Ruland, Lambert vs (7) Stodder, Timo

(6) Kravchenko, Georgii vs (WC) Fastabend, Ludger

(WC) Wiskandt, Max vs (9) Nagal, Sumit