Laver Cup: nel 2023 si terrà a Vancouver, nel 2024 a Berlino

La Laver Cup, ricca esibizione lanciata nel 2017 che oppone un team europeo ad un team del resto del mondo, ha annunciato le sedi per le stagioni 2023 e 2024. Vancouver in Canada sarà la sede per l’edizione dell’anno prossimo, mentre Berlino esordirà nella competizione del 2024. L’evento andrà in scena alla Rogers Arena di Vancouver dal 22 al 24 settembre 2023, mentre la Mercedes-Benz Arena di Berlino ospiterà la Laver Cup dal 20 al 22 settembre 2024.

“Il nostro sogno per la Laver Cup era riunire i migliori giocatori del mondo, di solito rivali tutto l’anno, come compagni di squadra, per onorare le grandi leggende del passato e portare il tennis spettacolare e competitivo verso nuove destinazioni”, afferma il Presidente e CEO di Team8 Laver Cup Tony Godsick.

“Con la quinta Laver Cup che si terrà a Londra a settembre e l’annuncio di oggi, siamo sulla buona strada per realizzare la nostra visione di quello che ora è un evento estremamente popolare nel calendario del tennis”.

Il CEO della Laver Cup Steve Zacks, che ha stretto gli accordi con i funzionari di entrambe le città, crede che ognuna fornirà un palcoscenico perfetto per l’evento: “Entrambe le città sono destinazioni eccezionali con strutture incredibili e un ricco patrimonio culturale, insieme a fiorenti comunità di tennis. Non vediamo l’ora di fare più storia della Laver Cup a Vancouver e Berlino”.