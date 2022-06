22 giugno 1981: “You cannot be serious” (video)

22 giugno 1981, una data iconica nel mondo del tennis. Sul vecchio campo 1 si disputa il primo turno di Wimbledon. John McEnroe, finalista nell’edizione 1980, affronta il connazionale Tom Gullikson. John era uno dei favoriti dei Championships (che infatti vincerà in finale contro Borg) ma nessuno si aspettava che questo incontro di esordio per i due giocatori avrebbe prodotto uno dei momenti più straordinari nella storia di Wimbledon.

Ad inizio partita McEnroe, con il suo inimitabile movimento di battuta, piazza una prima palla sulla riga centrale, con il gesso che vola nell’aria. È evidentemente un Ace, non per il giudice di sedia, che chiama la palla out. McEnroe si avvicina alla rete ed esplode tutta la sua rabbia in un’esternazione diventata leggenda:

“Chalk came up all over the place. You can’t be serious, man. YOU CANNOT BE SERIOUS! That ball is on the line. Chalk flew up. It was clearly in. How can you possibly call that out? How many you can miss? Everybody knows it’s in” urla John. (“Il gesso è volato dappertutto. Non puoi essere serio, amico. NON PUOI ESSERE SERIO! Quella palla è sulla linea. Il gesso è volato in alto. Era chiaramente dentro. Come puoi chiamarla fuori? Quanti altri ne vuoi sbagliare? Tutti sanno che è dentro”)

"You cannot be serious!" A moment of unforgettable #Wimbledon history from the one and only John McEnroe pic.twitter.com/DZ7ab7Vddl — Wimbledon (@Wimbledon) June 22, 2019